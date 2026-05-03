قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 141 زيارة ميدانية لمتابعة 60 مستشفى و81 وحدة صحية
سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك
كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو
كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية
كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول
موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل
غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج
فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية
بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو
كتب نهايته بيده بالإدمان.. الابن العاق يقتل والده ويصيب والدته بسبب المخدرات بالفيوم
محض افتراء .. كوريا الشمالية تنفي اتهامات أمريكية بشن هجمات إلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في وقت يشهد فيه العالم العديد من التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على الحركة السياحية في بعض المناطق، تواصل الحكومة المصرية العمل على خطط استراتيجية لضمان الحفاظ على القطاع السياحي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

 وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عن خطتين رئيسيتين تهدفان إلى الحد من التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية على القطاع السياحي، إلى جانب تعظيم استفادة مصر من أي تعافي في القطاع على المستوى العالمي.

وخلال حديثه في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح يوسف أن الحكومة المصرية تتبع منهجًا واقعيًا في التعامل مع هذه التوترات، يتمثل في اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل الأضرار التي قد تطرأ على الأعداد السياحية، مع ضمان استعداد مصر للاستفادة من الانتعاش السياحي فور تحسن الظروف الإقليمية والدولية. 

هذه الاستراتيجية تتكامل مع التجارب السابقة التي أثبتت قدرة القطاع السياحي في مصر على التعافي السريع من الأزمات، مما يعكس الصلابة والقدرة الكبيرة على التكيف في مواجهة التحديات.

خطة الحكومة لمواجهة التوترات الإقليمية

في إطار سعيها لضمان استقرار القطاع السياحي في ظل التوترات الإقليمية، كشفت الهيئة العامة لتنشيط السياحة عن مسارين رئيسيين يتم العمل عليهما، وهما:

الحد من تراجع الأعداد السياحية:

في حال حدوث انخفاض حاد في أعداد السياح بسبب التوترات الإقليمية، تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل آثار هذا التراجع، من خلال تحسين العروض السياحية وتوجيه الحوافز للزوار القادمين من دول أخرى.

استعدادات لفرص التعافي:

في الوقت ذاته، تعمل مصر على تعزيز استعداداتها لتكون من أوائل الدول المستفيدة في حال حدوث تعافي عالمي في القطاع السياحي، هذه الاستعدادات تشمل تحسين الترويج للمنتج السياحي المصري وتوسيع العلاقات مع الشركاء الأجانب، مما يمكن مصر من استقطاب أكبر حصة من حركة السياحة العالمية فور استقرار الأوضاع.

التجربة المصرية: قدرة على التعافي السريع

تحدث الدكتور يوسف عن التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات السياحية السابقة، مشيرًا إلى أن السياحة المصرية أثبتت مرونة كبيرة في التعافي من الأزمات، وذكر في هذا الصدد أنه بعد أحداث أكتوبر، تعرضت السياحة لتراجع ملحوظ لمدة قصيرة، لكنها استطاعت بعد ذلك أن تشهد انتعاشًا سريعًا، حيث ارتفعت الحركة السياحية في العامين التاليين بنسبة 20% بشكل متتابع، وصولًا إلى 19 مليون سائح في العام الماضي، وهو أعلى رقم سياحي في تاريخ مصر.

البنية التحتية السياحية: الركيزة الأساسية للتعافي

وأوضح يوسف أن سر قدرة مصر على التعافي السريع يعود إلى البنية التحتية السياحية القوية التي تمتلكها. ففي السنوات الأخيرة، قامت مصر بعمل توسعات كبيرة في العديد من المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تطوير المطارات وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للزوار. حيث أصبح الحديث مع الشركاء الأجانب لا يقتصر على المنتج السياحي فحسب، بل يشمل أيضًا التطورات الكبيرة في البنية التحتية التي أسهمت في تحسين جودة الخدمات وجعلت من مصر وجهة سياحية رئيسية على مستوى المنطقة.

التحديات المستقبلية وفرص النمو

وأكد يوسف أن مصر بصدد مواجهة تحديات متعددة، لكن مع ذلك، فهي في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من الفرص التي قد تطرأ بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة تحسين التعاون مع الشركاء الأجانب في مجال السياحة، مع التركيز على تطوير العلاقات السياحية بما يعزز موقع مصر في الأسواق العالمية.

السياحة طفرة في قطاع السياحة كيف يواجه قطاع السياحة الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

سعر الجنيه الذهب

زاد 120 جنيها.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الإعلام الإيطالي ينعي فاروق لاشين ملك البيتزا المصري

من طاهٍ إلى صاحب أشهر المطاعم .. الإعلام الإيطالي ينعى المصري فاروق لاشين ملك البيتزا

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اصالة نصري

الفرق كبير.. عارضة أزياء تثير الجدل بعد ارتداء فستان أصالة

جمال شعبان

بسبب نظام الطيبات.. جمال شعبان يرد بقوة على سيدة هاجمته

خيار مخلل

مقرمش ولذيذ .. طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل بخطوات سهلة

بالصور

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد