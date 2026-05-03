كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية

في وقت يشهد فيه العالم العديد من التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على الحركة السياحية في بعض المناطق، تواصل الحكومة المصرية العمل على خطط استراتيجية لضمان الحفاظ على القطاع السياحي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عن خطتين رئيسيتين تهدفان إلى الحد من التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية على القطاع السياحي، إلى جانب تعظيم استفادة مصر من أي تعافي في القطاع على المستوى العالمي.

وخلال حديثه في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح يوسف أن الحكومة المصرية تتبع منهجًا واقعيًا في التعامل مع هذه التوترات، يتمثل في اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل الأضرار التي قد تطرأ على الأعداد السياحية، مع ضمان استعداد مصر للاستفادة من الانتعاش السياحي فور تحسن الظروف الإقليمية والدولية.

هذه الاستراتيجية تتكامل مع التجارب السابقة التي أثبتت قدرة القطاع السياحي في مصر على التعافي السريع من الأزمات، مما يعكس الصلابة والقدرة الكبيرة على التكيف في مواجهة التحديات.

خطة الحكومة لمواجهة التوترات الإقليمية

في إطار سعيها لضمان استقرار القطاع السياحي في ظل التوترات الإقليمية، كشفت الهيئة العامة لتنشيط السياحة عن مسارين رئيسيين يتم العمل عليهما، وهما:

الحد من تراجع الأعداد السياحية:

في حال حدوث انخفاض حاد في أعداد السياح بسبب التوترات الإقليمية، تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل آثار هذا التراجع، من خلال تحسين العروض السياحية وتوجيه الحوافز للزوار القادمين من دول أخرى.

استعدادات لفرص التعافي:

في الوقت ذاته، تعمل مصر على تعزيز استعداداتها لتكون من أوائل الدول المستفيدة في حال حدوث تعافي عالمي في القطاع السياحي، هذه الاستعدادات تشمل تحسين الترويج للمنتج السياحي المصري وتوسيع العلاقات مع الشركاء الأجانب، مما يمكن مصر من استقطاب أكبر حصة من حركة السياحة العالمية فور استقرار الأوضاع.

التجربة المصرية: قدرة على التعافي السريع

تحدث الدكتور يوسف عن التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات السياحية السابقة، مشيرًا إلى أن السياحة المصرية أثبتت مرونة كبيرة في التعافي من الأزمات، وذكر في هذا الصدد أنه بعد أحداث أكتوبر، تعرضت السياحة لتراجع ملحوظ لمدة قصيرة، لكنها استطاعت بعد ذلك أن تشهد انتعاشًا سريعًا، حيث ارتفعت الحركة السياحية في العامين التاليين بنسبة 20% بشكل متتابع، وصولًا إلى 19 مليون سائح في العام الماضي، وهو أعلى رقم سياحي في تاريخ مصر.

البنية التحتية السياحية: الركيزة الأساسية للتعافي

وأوضح يوسف أن سر قدرة مصر على التعافي السريع يعود إلى البنية التحتية السياحية القوية التي تمتلكها. ففي السنوات الأخيرة، قامت مصر بعمل توسعات كبيرة في العديد من المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تطوير المطارات وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للزوار. حيث أصبح الحديث مع الشركاء الأجانب لا يقتصر على المنتج السياحي فحسب، بل يشمل أيضًا التطورات الكبيرة في البنية التحتية التي أسهمت في تحسين جودة الخدمات وجعلت من مصر وجهة سياحية رئيسية على مستوى المنطقة.

التحديات المستقبلية وفرص النمو

وأكد يوسف أن مصر بصدد مواجهة تحديات متعددة، لكن مع ذلك، فهي في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من الفرص التي قد تطرأ بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة تحسين التعاون مع الشركاء الأجانب في مجال السياحة، مع التركيز على تطوير العلاقات السياحية بما يعزز موقع مصر في الأسواق العالمية.