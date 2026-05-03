شوبير: تألق مصطفى أمام الزمالك “طوق النجاة” واستعادة الثقة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن تألق نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، مثّل نقطة تحول حاسمة في مسيرته خلال الفترة الأخيرة، بعد موجة من الانتقادات التي تعرض لها.

وأوضح شوبير أن الحارس الشاب مرّ بحالة من التراجع المؤقت، مشيرًا إلى أن ذلك أمر طبيعي يواجهه العديد من اللاعبين الكبار، قبل أن يتمكن من استعادة مستواه في توقيت مهم.

وأضاف أن مصطفى قدم أداءً مميزًا خلال اللقاء، أبرزه التصدي لضربة جزاء حاسمة، إلى جانب إنقاذ فرصة خطيرة من رأسية سيف الجزيري من داخل منطقة الست ياردات، وهو ما ساهم في الحفاظ على تقدم فريقه.

وتطرق شوبير إلى موقف جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الانتقادات التي وُجهت للحارس جاءت بدافع الثقة في إمكانياته، وحزنًا على تراجع مستواه في مرحلة لا تحتمل فقدان النقاط.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة القمة كانت بمثابة “طوق النجاة” لمصطفى شوبير، حيث نجح في الرد على المشككين داخل الملعب، واستعادة ثقة الجماهير من جديد.