مع الاهتمام الخارجي.. الأهلي يتحرّك لترضية مصطفى شوبير بتجديد عقده وإغلاق ملف الاحتراف

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تحركات داخل النادي الأهلي لاحتواء ملف الحارس مصطفى شوبير، في ظل الحديث عن احتمالية احترافه خارجياً خلال الفترة المقبلة.

ونقل مصدر داخل النادي، في تصريحات لبرنامج “مودرن سبورتس”، أنه لم تصل أي عروض رسمية حتى الآن لضم شوبير، رغم وجود تواصل من بعض وكلاء اللاعبين بشأن فرص محتملة للاحتراف، خاصة في الدوري الإسباني.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرك وجود اهتمام خارجي بالحارس، ما دفعها للتحرك مبكراً للحفاظ على استقراره داخل الفريق.

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع شوبير، أكد خلالها أن النادي سيعقد اجتماعاً آخر عقب حسم موقف الفريق في الدوري، من أجل مناقشة تعديل عقده وتمديده.

وأضاف أن الإدارة ترى في مصطفى شوبير الحارس الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة، وتسعى لتأمين استمراره ضمن صفوف الأهلي لأطول فترة ممكنة.