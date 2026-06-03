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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن القبض على صبري نخنوخ: الناس فرحانة بأداء الداخلية.. ولا أحد فوق القانون|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن القبض على صبري نخنوخ خلق حالة من السعادة لدى المواطنين معلقا: الناس فرحانة.. الخبر عامل فرحة جوة وخارج مصر وفرحانين إنه حصل هذا الأمر وبتشكر وزارة الداخلية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الخلاصة في ليلة سقوط صبري نخنوخ، رسالة لكل من تسول له نفسه أنه لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته أو محاولة إيهام الناس بنفوذه.

وقال الإعلامي أحمد موسى: 14 أو 15 شخصا كانوا مع صبري نخنوخ في الواقعة، ولا يمكن أن تتكرر تلك المشاهد في مصر.. حد يعمل كدا حتى لو ليك حق متعملش كدا.. لو لوحدك أو معاك واحد لكن مش 14 أو 15 واحد معاك.

وذكر: ليه نعمل رعب للناس الدولة فيها أمن واستقرار ولا أحد فوق القانون ولن يكون، وزارة الداخلية تحركت بقوة، وبحي الكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة اللي نشر فيديو قبل الواقعة لصبري نخنوخ.

وذكر: كل التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة.. المشهد دا لا يتكرر كل واحد يحترم نفسه أو يلم نفسه .. لن يتكرر هذا المشهد في أي مكان في الـ 27 محافظة اللي هيعمل زي كدا هيتلم .. أنتوا بتهزروا ولا أيه دا كان في تنظيم إرهابي وتم القضاء عليه .. مش هنتكلم عن شوية ناس مش عارف بيعملوا أيه كل واحد يلم نفسه .. مفيش فوضى أو سطو.

وتابع: ألاقي واحد داخل الفرح ومعاه 20 واحد أنت مين أصلا ليه تعمل كدا، حان الوقت ألا يحدث ذلك الأمر.. كل واحد يلم نفسه.. مفيش بلطجة وفوضى.. أنت مين أصلا.. الشعب مبسوط.. الرأي العام فرحان جدا.
 

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر علي مسؤوليتي

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