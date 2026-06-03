أحمد موسى: لا توجد أزمة في توفير السكر التمويني بالمحال التموينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكدت في تصريحات لنا أن رصيد السكر السائب التمويني 6006 طن وسكر معبأ تمويني 746 طنا في القليوبية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكدت لنا ان متوسط الاستهلاك الشهري من السكر في القليوبية 3446 طنا.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تؤكد أنه لا ازمة سكر في القليوبية ، مضيفا أنه لا توجد أزمة في توفير السكر التمويني في المحال التموينية.



وأكمل موسى، أن الشركة القابضة أكدت لنا أن رصيد السكر السائب التمويني 11715 طنا في الغربية، ومتوسط الاستهلاك الشهري 364 طنا في الغربية.

