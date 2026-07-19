تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، اليوم الأحد في العاشرة مساء على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية.

صعود المنتخبين للمباراة النهائية

وكان منتخب إسبانيا قد حجز مكانه في نهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد فرنسا بثنائية نظيفة.

وصعد منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد إنجلترا بنتيجة 2-1.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني مباراة نهائي كأس العالم 2026، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيميريك لابورت، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو

خط الهجوم: لامين جمال، ميكيل أويارزابال، أليكس بينيا