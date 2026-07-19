الأردن والسعودية يطالبان بضرورة تنفيذ اتفاق وقف النار بين أمريكا وإيران

أجرى نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية الأردنية ؛ فقد بحث الوزيران خلال الاتصال التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لإنهائه.

وشدد الوزيران على إدانتهما الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والتضامن المطلق في مواجهتها.

وأكد الوزيران على ضرورة إنهاء التصعيد، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما أكّدا ضرورة استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.