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"بريكس": الهند تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بريكس": الهند تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار

البرمجيات والابتكار والبحث العلمي
البرمجيات والابتكار والبحث العلمي
أ ش أ

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الإثنين، أن الهند باتت تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار والبحث العلمي.

وأوضحت الشبكة الإعلامية ، أن البرمجيات وقواعد البيانات استحوذت على ما يقرب من 45% من هيكل الاستثمارات غير الملموسة في الهند، مشيرة إلى تصريحات وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، التي أعلن فيها أن بلاده أصبحت الأسرع نموا بين كبرى اقتصادات العالم من حيث حجم الاستثمارات غير الملموسة.

وقال جويال، في تصريحاته ، التي استند فيها إلى بيانات تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، إن نمو الاستثمارات غير الملموسة في الهند يتركز في مجالات عدة، من بينها البرمجيات، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، والابتكار، والقدرات التنظيمية، وهي المجالات التي تسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل.. مؤكدا أن بلاده لا تزال أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وتواصل بناء مستقبل قائم على المعرفة والأفكار والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الهند سجلت أعلى معدل نمو في الاستثمارات غير الملموسة بين أكبر 15 اقتصادا في العالم، إذ بلغت هذه الاستثمارات عام 2023 نحو 78.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبا 6 تريليونات روبل، بزيادة قدرها 7.9%، متجاوزة بذلك معدلات النمو في الأصول الملموسة.

ووفقا لبيانات التقرير، استحوذت البرمجيات وقواعد البيانات على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات غير الملموسة في الهند، وهي أعلى حصة بين جميع الدول المشمولة في الدراسة.


 

شبكة تلفزيون بريكس استثمارات البرمجيات البحث العلمي الشبكة الإعلامية

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