وزيرا خارجية الكويت والأردن يدينان الاعتداءات الإيرانية الآثمة ويبحثان آخر التطورات بالمنطقة

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي حق الكويت والأردن الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما، والحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع وزير خارجية الكويت، اليوم /الأحد/، حيث جرى إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كل من دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية إلى أن الجانبين بحثا كذلك آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما التصعيد الراهن وتداعياته، والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.