ماذا قالت الصحف العالمية بعد فوز إسبانيا بكأس العالم؟.. وكيف ودعت ليونيل ميسي؟

هيمنت فرحة تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 على الصفحات الأولى للصحف والمواقع الرياضية العالمية بعدما نجح "لا روخا" في حسم النهائي أمام الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي ليضيف النجمة الثانية إلى قميصه ويؤكد هيمنته على الكرة العالمية بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية.

لكن في الجهة المقابلة لم تكن نهاية المباراة مجرد احتفال إسباني بل تحولت إلى لحظة مؤثرة عاشها عشاق كرة القدم مع ليونيل ميسي الذي غادر أرض الملعب وسط مشاهد حزينة بعد خسارة اللقب لتفرد وسائل الإعلام العالمية مساحات واسعة للحديث عن نهاية مؤلمة لواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة بالتزامن مع الإشادة بما قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة.

"ليكيب": إسبانيا أصبحت ملكة كرة القدم

اعتبرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المنتخب الإسباني استحق اللقب عن جدارة بعدما فرض سيطرته على المباراة النهائية مؤكدة أن "لا روخا" أثبت أنه أفضل منتخب في العالم بعد جمعه بين لقب كأس أوروبا وكأس العالم خلال فترة قصيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الأرجنتيني لم ينجح في مجاراة الإيقاع الإسباني مؤكدة أن التفوق كان واضحًا طوال اللقاء حتى جاء هدف الحسم في الوقت الإضافي.

"بيلد": مكافأة مستحقة بعد أداء مميز

أما صحيفة بيلد الألمانية فرأت أن اللقب جاء تتويجًا لمستوى ثابت قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة ووصفت هدف فيران توريس بأنه اللحظة التي أنهت مقاومة الأرجنتين ومنحت إسبانيا كأس العالم الثانية في تاريخها.

كما ركزت الصحيفة على المشاهد المؤثرة التي أعقبت صافرة النهاية حيث سيطر الحزن على لاعبي الأرجنتين وفي مقدمتهم ليونيل ميسي.

"ديلي ميل": توريس يحسم.. وميسي يغادر بخيبة

ورأت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فيران توريس كتب اسمه في تاريخ الكرة الإسبانية بعدما سجل هدف التتويج معتبرة أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل والأكثر خطورة طوال المباراة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي عاش واحدة من أصعب لحظات مسيرته الدولية بعدما تبخر حلمه في قيادة الأرجنتين للاحتفاظ باللقب العالمي.

"ذا صن": ليلة لا تُنسى للإسبان

اختارت صحيفة ذا صن البريطانية عناوين احتفالية بالفوز الإسباني مؤكدة أن منتخب لويس دي لا فوينتي استحق التتويج بعد مباراة فرض خلالها شخصيته أمام حامل اللقب.

وفي المقابل ركزت الصحيفة على حالة الإحباط التي سيطرت على لاعبي الأرجنتين بعد طرد إنزو فرنانديز معتبرة أن النقص العددي صعّب مهمة العودة في النتيجة.

"لا جازيتا ديلو سبورت": توريس بطل النهائي

الصحيفة الإيطالية لا جازيتا ديلو سبورت وصفت فيران توريس بـ"رجل النهائي" مؤكدة أن هدفه في الدقيقة 106 منح إسبانيا لقبًا مستحقًا بعد أداء هجومي وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

وأضافت أن المنتخب الإسباني نجح في استغلال النقص العددي للأرجنتين بعد طرد إنزو فرنانديز ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ESPN: مشهد مؤثر لميسي

أما شبكة ESPN الأمريكية فأكدت أن المنتخب الإسباني حصد ثمار إصراره طوال البطولة معتبرة أن الفريق لم يفقد هويته الهجومية في أي مباراة حتى نجح في التتويج باللقب العالمي.

كما أشارت إلى أن نهاية البطولة حملت مشهدًا مؤثرًا لميسي الذي غادر بهدوء بعد رحلة استثنائية مع منتخب بلاده.

"يوروسبورت": العالم أصبح إسبانيًا

واختارت يوروسبورت عنوانًا مختصرًا لكنه معبر مؤكدة أن إسبانيا أصبحت سيدة كرة القدم العالمية بعد الجمع بين اللقبين الأوروبي والعالمي في إنجاز يعكس تطور المشروع الفني للمنتخب الإسباني.

"بي بي سي": تفوق واضح واستحقاق كامل

هيئة الإذاعة البريطانية BBC رأت أن إسبانيا كانت الطرف الأكثر استحواذًا وصناعة للفرص مؤكدة أن هدف فيران توريس جاء تتويجًا لأفضلية استمرت طوال المباراة.

وأضافت أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أنقذ فريقه في أكثر من مناسبة قبل أن يستسلم في النهاية أمام الهجوم الإسباني.

"لوموند" و"لوباريزيان": هيمنة كاملة

الصحيفتان الفرنسيتان لوموند ولوباريزيان اتفقتا على أن المنتخب الإسباني فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها بينما اكتفت الأرجنتين بأداء دفاعي ولم تنجح في تهديد المرمى الإسباني بالشكل الكافي.

وأكدتا أن اللقب جاء تتويجًا طبيعيًا لأداء منتخب حافظ على ثبات مستواه منذ بداية البطولة وحتى المباراة النهائية.

وداع مؤثر لميسي

ورغم احتفاء الصحف العالمية بالإنجاز الإسباني فإن اسم ليونيل ميسي كان حاضرًا بقوة في التغطيات الإعلامية إذ اعتبرت غالبية الصحف أن النهائي ربما يمثل نهاية فصل تاريخي في مسيرة قائد الأرجنتين مع كأس العالم.

وتصدرت صور ميسي وهو يغادر أرض الملعب متأثرًا بالخسارة الصفحات الأولى للعديد من الصحف التي رأت أن كرة القدم ودعت أحد أعظم لاعبيها في ليلة امتزجت فيها فرحة الإسبان بدموع أسطورة صنعت تاريخ اللعبة.

إجماع عالمي

ورغم اختلاف العناوين والتحليلات فإن الرسالة التي اتفقت عليها معظم وسائل الإعلام العالمية كانت واحدة؛ إسبانيا استحقت التتويج بفضل مستواها الفني المميز بينما خرجت الأرجنتين وميسي من البطولة برؤوس مرفوعة بعد رحلة ستظل محفورة في تاريخ كأس العالم ليكتب نهائي 2026 فصلًا جديدًا يجمع بين ميلاد بطل عالمي جديد ونهاية مؤثرة لمسيرة أسطورة كروية لن تتكرر.