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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: رفضت إجراء حوار مع ميسي.. قلت لهم مش عايزه

ميسي
ميسي
محمد بدران

كشف الإعلامي القطري خالد جاسم، عن كواليس رفضه إجراء لقاء تليفزيوني مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم موافقة الأخير على الظهور، مؤكدًا أنه تمسك باحترام ضيوف البرنامج ورفض الشروط التي وُضعت لإتمام المقابلة.

وقال خالد جاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى إخطارًا بأن ميسي وافق على إجراء اللقاء، موضحًا أن المفاوضات كانت تتم مع شقيق اللاعب ومحاميه.

وأضاف: "قالوا لي إن ميسي سيأتي لإجراء اللقاء، لكن بشرط ألا يكون هناك ضيوف حوله، وأن يظهر بمفرده".

وتابع: "اقترحت أن يبقى الضيوف في المجلس، لكن على الأقل يوجه كل واحد منهم سؤالًا واحدًا، إلا أنهم رفضوا ذلك أيضًا، وأبلغوني بأن الضيوف لن يُسمح لهم بطرح أي سؤال".

وأوضح الإعلامي القطري أنه رفض هذه الشروط احترامًا لضيوفه، قائلًا: "قلت لهم يا جماعة الخير، كل واحد في هذا المجلس نجم في وطنه، كيف أجعلك تجلس بينهم ولا تسمح لهم بالكلام؟ إذا كنت لا ترضاها على نفسك، فأنا أيضًا لا أرضاها".

واختتم خالد جاسم تصريحاته مؤكدًا أنه اعتذر عن إجراء المقابلة، قائلًا: "قلت لهم أنا رافض اللقاء ومش عايزه".

خالد جاسم حوار صحفى ميسي الأرجنتين

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