83 ألف دولار شهريا | الزمالك يحسم اتفاقه مع فوك رازوفيتش والإعلان الرسمي خلال ساعات

اقترب نادي الزمالك من الإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأنهت إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع رازوفيتش، الذي سيوقع على عقد يمتد مقابل مليون دولار سنويًا، بما يعادل نحو 83 ألف دولار شهريًا.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأبيض عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتوقيع الرسمي، ليبدأ المدرب الصربي مهمته مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويعول الزمالك على خبرات رازوفيتش، الذي يمتلك سجلًا تدريبيًا مميزًا في عدد من الدوريات العربية والأوروبية، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.