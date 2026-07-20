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قروض ميسرة وتسوية بالليزر.. أبرز ملامح خطة "الزراعة" لتطوير الأراضي الزراعية
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قروض ميسرة وتسوية بالليزر.. أبرز ملامح خطة "الزراعة" لتطوير الأراضي الزراعية

اجتماعات موسعة
اجتماعات موسعة
شيماء مجدي

ترأست الدكتورة رحاب عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، اجتماعين تنسيقيين موسعين بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ ،وذلك  تحت رعاية وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة والارتقاء بالخدمات المقدمة للفلاح، وبإشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات، والدكتور هاني درويش، رئيس جهاز تحسين الأراضي؛

بحث آليات تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع التعاونيات وجهاز تحسين الأراضي

 واستهدف الاجتماعان مناقشة وبحث آليات تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع التعاونيات وجهاز تحسين الأراضي، بما يسهم في تطوير الجمعيات التعاونية وتحسين جودة الخدمات للمزارعين.

وشهد الاجتماعان حضورًا قياديًا وتنفيذيًا موسعًا؛ حيث شارك في اجتماع محافظة الغربية المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، بينما شارك في اجتماع محافظة كفر الشيخ، المهندس فخري الباز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إلى جانب مديري جهاز تحسين الأراضي بالمحافظتين، ومديري التعاون الزراعي بمراكز المحافظتين، وممثلي الجمعيات التعاونية المركزية والمشتركات.

وفي مستهل الاجتماعين، أكدت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن بروتوكول التعاون المرتقب يجسد توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات قطاعاتها المختلفة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات  وزير الزراعة، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، لافتة الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا ملحوظًا في العمل الميداني والتنسيق المستمر بين التعاون الزراعي وجهاز تحسين الأراضي، لضمان وصول الخدمات الفنية للمزارعين بكفاءة عالية، والارتقاء بمستوى أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لتعظيم دورها في خدمة أعضائها.

وشهد اجتماع محافظة كفر الشيخ استعراضًا تفصيليًا لبرنامج التنمية الزراعية، حيث تم التعريف بآليات الاستفادة من خدماته التمويلية، ومناقشة فرص تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عبر القروض الميسرة التي يتيحها البرنامج، لتعزيز قدراتها المالية واللوجستية وتحسين الخدمات التي تقدمها للمزارعين.

واستعرض الاجتماعان خطة العمل التنفيذية المقترحة ضمن بروتوكول التعاون، والتي تستهدف مباشرةً خدمة التربة والمزارع من خلال: تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية والمساقي، عمليات الحرث السطحي والتسوية بالليزر، فضلا عن توفير الجبس الزراعي وتحسين خواص التربة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري وزيادة الإنتاجية الفدانية.

وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل الشراكات البناءة بين قطاعاتها الخدمية، وتعزيز التواجد الميداني بالمحافظات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة التعاون الزراعي، ودعم الاقتصاد الزراعي القومي تماشيًا مع رؤية مصر المستدامة.

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