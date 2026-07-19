الزراعة: الادعاءات المتداولة عن المنتجات الزراعية غير علمية وتثير البلبلة

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور خالد جاد، أن الشائعات حول المنتجات الزراعية أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى تزايد انتشار الادعاءات غير العلمية حول عدد من المنتجات الزراعية، من بينها الفراولة والمانجا والبطيخ والموز.

وقال جاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن بعض ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يسعى إلى تصوير العمليات الطبيعية التي تمر بها المنتجات الزراعية باعتبارها أمورًا غير معتادة أو ضارة، رغم أنها إجراءات متبعة منذ سنوات طويلة وفق المعايير الزراعية المتعارف عليها.

وأوضح أن ما يثار بشأن زيادة وزن ثمار الموز نتيجة عمليات التسوية هي ادعاءات غير علمية تثير الجدل والبلبلة، مؤكدًا أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي قد تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.