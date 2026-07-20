مصطفى شعبان يسخر من خسارة الأرجنتين: اللي ياكل حرام.. الحرام ياكله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان مصطفى شعبان برفقة الفنان باسم سمرة، عقب خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وخلال الفيديو، ظهر مصطفى شعبان وهو يردد ساخرًا: "اللي ياكل الحرام.. الحرام ياكله"، في تعليق أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تداولوا المقطع على نطاق كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء تداول الفيديو عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى اللقب العالمي الثاني في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

وفشل المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022، بعدما حسم المنتخب الإسباني النهائي لصالحه عقب أداء قوي امتد حتى الأشواط الإضافية.