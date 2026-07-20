الوطنية للصحافة : فتح باب التقدم لجوائز التميز دورة جلال عارف

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، جوائز التميز الصحفي للعام 2026 دورة الكاتب الكبير ونقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف، تكريمًا لمسيرته الصحفية والنقابية، وعطائه الكريم في مسيرة الصحافة الوطنية.

كما أقرت الهيئة الوطنية للصحافة تخصيص عشر جوائز مستحدثة للصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا؛ لتواكب النقلة المميزة في الصحافة الرقمية في إصدارات الصحافة القومية.

وتتلقى اللجنة المشرفة على الجائزة الأعمال الصحفية المنشورة ورقيًا وإلكترونيًا في الفترة من (يوليو 2025م حتى يوليو 2026م)، على أن تكون الأعمال المقدمة منشورة في إصدارات وبوابات ومواقع الصحافة القومية، ويتم تسليمها بمقرالهيئة الوطنية للصحافة الكائن بجاردن سيتي خلال الفترة من 1-31 أغسطس 2026.

وقرر مجلس إدارة الهيئة اعتماد قائمة الجوائز المقدمة من اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الثانية، على النحو التالي:

أولًا: جوائز الصحافة المطبوعة والإلكترونية

1. الحوار الصحفي (جائزتان).

2. التحقيق الصحفي المصور (جائزتان).

3. القصة الإخبارية المتفردة (جائزتان).

4. المقال الصحفي (جائزتان).

5. العمود الصحفي (جائزتان).

6. الصورة الصحفية المتفردة (جائزة).

7. الكاريكاتير (جائزة).

8. التحليل السياسي (جائزتان).

9. التحليل الاقتصادي (جائزتان).

10. إخراج الصفحات (جائزتان، إحداهما لإخراج المجلات).

11. الصحافة الفنية (جائزتان، إحداهما للنقد الفني).

ثانيًا: الصحافة الرقمية

12.أفضل قصة رقمية تفاعلية.

13.أفضل مشروع صحافة بيانات.

14.أفضل تحقيق استقصائي رقمي.

15.أفضل فيلم وثائقي رقمي.

16.أفضل بودكاست.

ثالثًا: جوائز المالتيميديا والسرد الرقمي

17.أفضل إنتاج مرئي رقمي.

18.أفضل إنفوجرافيك.

رابعًا: جوائز البنية الرقمية

19. أفضل تصميم لمنصة أو موقع إخباري.

خامسًا: جوائز السوشيال ميديا

20. أفضل محتوى تفاعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سادسًا: جوائز الذكاء الاصطناعي

21. أفضل تحقيق أو تغطية صحفية عن الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بترشيحات الإداري والعامل المثالي، تقوم كل مؤسسة صحفية قومية بترشيح عدد (1) إداري وعدد (1) عامل مثالي، وإرسال السير الذاتية للأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة بجاردن سيتي اعتباراً من الأول من أغسطس 2026 حتى الواحد والثلاثين منه، لتقوم على الترشيحات لجنة التقييم الإداري والمهني بالهيئة.