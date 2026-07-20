قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى : الأرجنتين شوهت نفسها في النهائي .. والحرام لا يدوم
أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
بتعليق صادم | ميسي يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال
بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر
أجسام طائرة بالأجواء .. دوي صافرات الإنذار في الأردن
ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون
تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديم
الليبي عبد المنعم عكاشة يقترب من الانضمام للدوري المصري
المهن التمثيلية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل قانون حق الأداء العلني
طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب
هيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة
محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث الطريق الحر ويوجه بتوفير الرعاية للمصابين وأسر الضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للصحافة : فتح باب التقدم لجوائز التميز دورة جلال عارف

"الوطنية للصحافة
"الوطنية للصحافة
أ ش أ

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، جوائز التميز الصحفي للعام 2026 دورة الكاتب الكبير ونقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف، تكريمًا لمسيرته الصحفية والنقابية، وعطائه الكريم في مسيرة الصحافة الوطنية.

كما أقرت الهيئة الوطنية للصحافة تخصيص عشر جوائز مستحدثة للصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا؛ لتواكب النقلة المميزة في الصحافة الرقمية في إصدارات الصحافة القومية.

وتتلقى اللجنة المشرفة على الجائزة الأعمال الصحفية المنشورة ورقيًا وإلكترونيًا في الفترة من (يوليو 2025م حتى يوليو 2026م)، على أن تكون الأعمال المقدمة منشورة في إصدارات وبوابات ومواقع الصحافة القومية، ويتم تسليمها بمقرالهيئة الوطنية للصحافة الكائن بجاردن سيتي خلال الفترة من 1-31 أغسطس 2026.

وقرر مجلس إدارة الهيئة اعتماد قائمة الجوائز المقدمة من اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الثانية، على النحو التالي:

أولًا: جوائز الصحافة المطبوعة والإلكترونية

1. الحوار الصحفي (جائزتان).

2. التحقيق الصحفي المصور (جائزتان).

3. القصة الإخبارية المتفردة (جائزتان).

4. المقال الصحفي (جائزتان).

5. العمود الصحفي (جائزتان).

6. الصورة الصحفية المتفردة (جائزة).

7. الكاريكاتير (جائزة).

8. التحليل السياسي (جائزتان).

9. التحليل الاقتصادي (جائزتان).

10. إخراج الصفحات (جائزتان، إحداهما لإخراج المجلات).

11. الصحافة الفنية (جائزتان، إحداهما للنقد الفني).

ثانيًا: الصحافة الرقمية

12.أفضل قصة رقمية تفاعلية.

13.أفضل مشروع صحافة بيانات.

14.أفضل تحقيق استقصائي رقمي.

15.أفضل فيلم وثائقي رقمي.

16.أفضل بودكاست.

ثالثًا: جوائز المالتيميديا والسرد الرقمي

17.أفضل إنتاج مرئي رقمي.

18.أفضل إنفوجرافيك.

رابعًا: جوائز البنية الرقمية

19. أفضل تصميم لمنصة أو موقع إخباري.

خامسًا: جوائز السوشيال ميديا

20. أفضل محتوى تفاعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سادسًا: جوائز الذكاء الاصطناعي

21. أفضل تحقيق أو تغطية صحفية عن الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بترشيحات الإداري والعامل المثالي، تقوم كل مؤسسة صحفية قومية بترشيح عدد (1) إداري وعدد (1) عامل مثالي، وإرسال السير الذاتية للأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة بجاردن سيتي اعتباراً من الأول من أغسطس 2026 حتى الواحد والثلاثين منه، لتقوم على الترشيحات لجنة التقييم الإداري والمهني بالهيئة.

الوطنية للصحافة جوائز التميز الصحفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

محمد الصرنوخ

الهلال السعودي يضم محمد الصرنوخ بعقد يمتد حتى 2030

الكرة الذهبية

ماركا تكشف أبرز 5 مرشحين للكرة الذهبية 2026 بعد نهاية كأس العالم

دوري أبطال أوروبا

قرعة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا

بالصور

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019

طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب

فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

فيديو

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد