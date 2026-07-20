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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
محمد الطحاوي

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، أعمال تنفيذ مجمع ورش المنطقة الصناعية شرق B4، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز الجارية.

اكد رئيس جاهز العاشر من رمضان أنه يُعد المشروع أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تنظيم أماكن ممارسة الأنشطة الحرفية داخل المدينة، من خلال تجميع الورش في منطقة مخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية، بما يسهم في الحد من الضوضاء والإزعاج وتحقيق بيئة عمرانية أكثر راحة للسكان، إلى جانب توفير بيئة عمل منظمة لأصحاب الورش.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه أن مجمع الورش يُقام على مساحة تبلغ نحو ٢٥ ألف متر مربع، ويضم ١٢ عنبرًا بإجمالي ١٨٨ ورشة متنوعة تشمل ورش صيانة السيارات وأعمال السمكرة، فضلًا عن مبنيين للخدمات يضمان كافتيريا ومحالًا تجارية ومصلى لخدمة المشروع والعاملين به.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز أعمال التنفيذ الجارية، حيث يجري العمل حاليًا في مرحلة تنفيذ الأساسات، موجّهًا بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وجودة التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية، لسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة.

وتأتي متابعة المشروع تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، ودعم المشروعات التي تسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تنفيذ المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتنظيم الاستخدامات المختلفة داخل المدينة، بما يحقق التكامل بين الأنشطة الصناعية والحفاظ على راحة السكان.

العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حدائق العاشر المنطقة الصناعية

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