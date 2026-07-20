دعماً للأولى بالرعاية.. توفير 12 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعانات للمستحقين بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أن خدمة أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها، مضيفا: نحن هنا لتلبية احتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم من مختلف المراكز والمدن والقرى، بحضور كلٍّ من الدكتور احمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ، إلى جانب وكلاء وزارة العمل والتضامن الاجتماعى ، ووكيل مديرية الشؤون الصحية ومديرة عام خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي، ومديرة عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومديري إدارات الإسكان وخدمة المواطنين بالديوان العام، وممثل عن مؤسسة تكافل، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

واستمع محافظ الشرقية إلى طلبات أهالينا من مراكز ومدن (الزقازيق - أبو حماد – الحسينية -ههيا -القرين )، التي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، واستخراج معاش تكافل وكرامة، وتوفير سكن مناسب، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقوانين واللوائح، وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، عقب إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم للتأكد من استحقاقهم لتلك المساعدات، ليتم "توفير (١٢) فرصة عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والاجتماعية لكل حالة.

كما وجه محافظ الشرقية بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ(٨) حالات لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الاجتماعية، بالإضافة لمنح كل المواطنين الحاضرين اللقاء من الأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم ،كوبون لصرف المواد الغذائية بالمجان من منافذ "امان" بالإضافة لإجراء (٢) بحث إسكان لبحث إمكانية توفير سكن مناسب.

وأشار محافظ الشرقية إلى حرصه الشديد على تعزيز أواصر الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الطرق الممكنة، من خلال متابعة طلباتهم ومشكلاتهم التي يتم رصدها عبر "منصات التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع، وفي اللقاء الأسبوعي بالديوان العام"، وكذلك خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستماع إلى شكاواهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول الفورية لها لتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم بمختلف القطاعات الخدمية، لتعزيز ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

وفي ختام اللقاء دعا المحافظ المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم أو مطالبهم خلال لقاء المواطنين إلى التقدم بطلباتهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتحديد موعد للمقابلة، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع، وذلك لضمان تنظيم اللقاءات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لعرض مطالبهم.

رابط التسجيل لتحديد موعد المقابلة: https://forms.gle/Bq5Hmp51N1wNeFzx5