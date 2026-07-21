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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. وتوقع رذاذ خفيف ونشاط للرياح

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً.

 

درجات الحرارة اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم العظمى تسجل في القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية (المحسوسة 40)، وفي الوجه البحري 37 درجة (المحسوسة 39)، بينما تسجل السواحل الشمالية الغربية 32 درجة (المحسوسة 35)، والسواحل الشرقية 35 درجة (المحسوسة 38). وتشتد حدة الحرارة جنوباً لتسجل في شمال الصعيد 41 درجة عظمى (المحسوسة 43)، وتبلغ ذروتها في جنوب الصعيد بـ 45 درجة عظمى (المحسوسة 46).

وحذرت الأرصاد من ظاهرة الشبورة المائية الصباحية (من 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

حالة الطقس في مصر

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط أحيان للرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً، مع احتمال أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى نشاط للرياح على شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) يترتب عليه ارتفاع الأمواج بين (1.5 إلى 2 متر).

ولفت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع ارتفاع في متوسط نسبة الرطوبة ليلاً لتصل إلى (80-85%) بالقاهرة والوجه البحري، و(90-95%) بالسواحل الشمالية.

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