التوترات العسكرية ترفع تكلفة التجارة.. وخبير يحذر من موجة تضخم جديدة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج أعاد الضغوط التضخمية للأسواق العالمية، ما وضع البنوك المركزية أمام تحدٍ بين مواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

ارتفاع تكاليف النقل والتأمين

وأوضح شعيب أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين انعكس على الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن والتأمين، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار.

ورجح الخبير الاقتصادي اتجاه البنوك المركزية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أن رفعها قد يزيد تباطؤ النمو ويضغط على الاستثمار.

وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يبقي الضغوط على أسعار النفط، مؤكدًا أن الأسواق باتت تتأثر بشكل متزايد بحالة القلق والتوقعات المستقبلية.