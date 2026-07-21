عبدالله جمعة : لن أعود للزمالك وأزمتى تنتهى بالحصول على المستحقات المالية

كشف عبدالله جمعة، لاعب الزمالك السابق، عن حصوله على قرار من اتحاد الكرة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك مؤكدا فتح الباب لحل الأزمة بشكل ودي.

وأوضح جمعة، خلال تصريحاته على عدم عودته من جديد لنادي الزمالك والأزمة الحالي تنتهى بمجرد حصوله على مستحقاته المالية.

رحيل عبدالله جمعة من الزمالك

كشف عبد الله جمعة، نجم نادي الزمالك السابق السبب وراء رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال عبد الله جمعة فى تصريحات عبر قناة «الشمس»: «روحت نادى الزمالك فى موسم 2016-2017، وخدت 10 بطولات مع الفريق، عكس ناس فضلت داخل النادى عشرات السنين ومخدتش بطولات».

وأضاف: «علاقتى الجيدة بالمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور هى سبب توتر علاقتى بالمجلس الحالي».

وحول تعرضه للاضطهاد من المجلس الحالى قال: «ممكن أكون تعرضت للاضطهاد بسبب العلاقة دي».

وأضاف: «لم أتواصل مع حد من المجلس السابق لمساعدتى، لكن أنا دائم الاتصال بأمير مرتضى منصور ووالده المستشار مرتضى، لأنهما من الناس اللى كانوا سند وداعمة لى، وساعدونى نفسيا».