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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غدروا بيا.. عبد الله جمعة يهاجم عضو الزمالك

أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء
أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء
علا محمد

هاجم عبد الله جمعة، نجم الزمالك السابق، أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب طريقة رحيله عن صفوف الأبيض.

وقال عبد الله جمعة في تصريحات عبر قناة "الشمس": "كابتن أحمد سليمان قولتله أنا جايلي إعارات وعايز أطلع، لكن هو وعدني بالبقاء في الزمالك، وقالي أنت موجود ومكمل في النادي، ومعايا المحادثات


أضاف: "مرة واحدة نمت وصحيت لقيت نفسي تاني يوم مش موجود في النادي".


وتابع: "أنا بعد الموضوع ده دخلت في حالة اكتئاب لمدة سنة وكانت الدنيا صعبة جدًا".

وأتم: "ندمت بسبب اللي اتعمل معايا في النادي وغدروا بي، وكنت أتمنى التجديد مع المستشار مرتضى منصور".

عبد الله جمعة نجم الزمالك السابق الزمالك أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء

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