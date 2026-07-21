هل انتهى زمن ون بلس؟.. القصة الكاملة وراء القرار الصادم

أعلنت شركة ون بلس رسمياً عن إيقاف عملياتها في معظم أنحاء العالم، لكن تحديثات البرامج ستستمر في الوصول إلى الأجهزة المؤهلة، مع نظام تشغيل جديد كلياً.

وسيتم استبدال نظام التشغيل OxygenOS بنظام ColorOS على جميع أجهزة ون بلس النشطة.

أكدت الشركة إجراء إعادة هيكلة شاملة ستؤدي إلى إيقاف منصة برمجيات OxygenOS عالميًا بشكل كامل. وكتبت الشركة في منشور على منتدى OnePlus: "بعد الإطلاق الرسمي لنظام ColorOS 17، ستتاح لجميع أجهزة OnePlus النشطة إمكانية التحديث الطوعي إلى أحدث إصدار من ColorOS".

هواتف وأجهزة OnePlus اللوحية

فيما يلي قائمة بجميع هواتف وأجهزة OnePlus اللوحية التي ستتلقى تحديث ColorOS 17.

هواتف ون بلس الرائدة

ون بلس أوبن

ون بلس 15

ون بلس 15 آر

ون بلس 13

ون بلس 13 آر

ون بلس 13 إس

ون بلس 13 تي

ون بلس 12

ون بلس 12R

ون بلس 11

هواتف ون بلس

هواتف ون بلس

هواتف ون بلس متوسطة المدى

ون بلس إن 6

ون بلس نورد 6

ون بلس نورد سي إي 6

ون بلس نورد سي إي 6 لايت

ون بلس نورد 5

ون بلس نورد سي إي 5

ون بلس نورد 4



أجهزة ون بلس اللوحية

ون بلس باد 4

ون بلس باد 3

ون بلس باد 2

ون بلس باد لايت

ون بلس باد جو 2



