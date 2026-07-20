تسريب مواصفات Pixel 11.. هل ستصبح الهواتف الأفضل عالميًا؟

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل دقيقة حول هاتف Pixel 11 والمتوقع أن يعمل بمعالج Tensor G6 من جوجل ومن المتوقع أن يأتي مقترنًا بشريحة الأمان Titan M3 ويعد من أبرز التغييرات الانتقال من مودم Exynos من سامسونج إلى مودم M90 من MediaTek، وهي خطوةٌ يُتوقع أن تُحسّن الاتصال والكفاءة في جميع هواتف Pixel 11.

تأتي شاشة الهاتف بقياس 6.3 بوصة ودقة 1080 × 2424 بكسل، مع معدل تحديث سلس ومتغير يتراوح بين 60 و120 هرتز. كما تتميز الشاشة بسطوع عالٍ يصل إلى 2250 شمعة/م² في وضع HDR، وذروة سطوع تصل إلى 3350 شمعة/م². ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت وبطارية سعتها 4870 مللي أمبير/ساعة. ويحتوي الجهاز أيضاً على مستشعر جديد للكاميرا الأمامية (يُطلق عليه داخلياً اسم "dokkaebi")، مما يُشير إلى تحسينات في جودة التصوير.

مواصفات هاتف Pixel 11a



من ناحية التصميم، تشير الشائعات إلى أن هاتف Pixel 11a سيُطرح بأربعة ألوان جذابة: الأسود (أوبسيديان)، والأخضر (أوليف)، والبنفسجي (فروست)، والفضي (فوغ). وتنسجم هذه الألوان مع أسلوب جوجل الجمالي الملون والمستوحى من الطبيعة الذي اعتمدته مؤخراً.

بشكل عام، يبدو أن هاتف Pixel 11a سيُضفي المزيد من سحر الذكاء الاصطناعي من جوجل وتجربة برمجيات سلسة على فئة الهواتف المتوسطة. ومن المتوقع أن يُساهم الانتقال إلى معالج Tensor G6 والمودم الجديد في حل بعض مشكلات الحرارة والاتصال التي كانت شائعة في هواتف سلسلة A السابقة.

سلسلة Pixel 11

من المتوقع إطلاق سلسلة Pixel 11 الكاملة في أغسطس 2026 تقريبًا. إذا صحت هذه التسريبات، فقد يصبح Pixel 11a مرة أخرى هاتفًا جذابًا من حيث القيمة مقابل السعر، وذلك بفضل دعمه البرمجي الطويل وتجربة استخدامه السلسة.