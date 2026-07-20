قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
تصعيد أمني بالجنوب وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026
بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟
تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
أداروا ظهورهم للبطل.. صحيفة إسبانية تصف تصرف الأرجنتين بـ"القبيح"
غدًا.. عزاء الموسيقار هاني شنودة في كنيسة المرعشلي بالزمالك
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف وباوربنك في جهاز واحد.. تعرف على Nokia 300 4G الجديد

Nokia 300 4G
Nokia 300 4G
لمياء الياسين

تُعطي شركة HMD Global دفعة جديدة لقطاع الهواتف ذات الميزات الأساسية من خلال هاتف وباوربنك Nokia 300 4G، وهو جهاز قوي وعملي يمكنه أيضًا شحن الأجهزة الأخرى في حالات الطوارئ.


متاح الآن للطلب المسبق، وهو مصمم خصيصاً لمن يبحثون عن هاتف موثوق، يدوم طويلاً، وسهل الاستخدام، بدلاً من هاتف ذكي متكامل. فهو  مثالي للرحلات الخارجية، والعمل عن بُعد،بسعر  32 دولارًا أمريكيًا 

مواصفات هاتف  نوكيا 300 4G

الهاتف في متناول الجميع. يتميز بشاشة QVGA صغيرة الحجم قياس 2.4 بوصة، وهيكل متين مقاوم للانزلاق، ومقاوم للغبار والماء بمعيار IP65. يبدو وكأنه خليفة روحية لهواتف نوكيا القديمة المتينة، مثل 800 Tough أو HMD Terra M الأحدث .

أبرز ما يميز هذا الهاتف هو بطاريته الضخمة بسعة 3700 مللي أمبير، وهي من أكبر البطاريات المتوفرة في الهواتف العادية. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 18 واط، وتوفر عمر بطارية استثنائي: يصل إلى 45 يومًا في وضع الاستعداد، و26 ساعة من المكالمات أو تشغيل الموسيقى، وحوالي 23 ساعة عند تشغيل المصباح القوي. 

أما المصباح، فيُقال إنه أقوى بخمس مرات من مصابيح الهواتف العادية، وأقوى بمرتين من فلاش هاتف آيفون 16 برو وما يزيد من فائدته هو خاصية الشحن العكسي السلكي. فبضغطة زر جانبي، يتحول الهاتف إلى باوربنك محمول، ويوفر طاقة تصل إلى 5 واط. تعد هذه الطاقة غير كافية لشحن هاتف ذكي بشكل كامل، لكنها تكفي لتشغيل ملحقات صغيرة. يحتوي الصندوق أيضاً على كابل USB عملي 4 في 1 مع محولات متعددة.

يأتي هاتف وباوربنك نوكيا 300 4G بألوان الأسود والأخضر والذهبي، ويعمل بنظام تشغيل خفيف يركز على المكالمات والرسائل النصية القصيرة وراديو FM. كما يحتوي على منفذ لبطاقة microSD (حتى 32 جيجابايت)، ويدعم شبكات الجيل الرابع، وكاميرا خلفية أساسية بدقة 0.3 ميجابكسل.

قطاع الهواتف هاتف ذكي هواتف نوكيا الشحن السريع تشغيل الموسيقى الشحن العكسي السلكي الهواتف العادية الرسائل النصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

هواتف A6 من أوبو

زلزال من أوبو.. تسريب هاتف Oppo A7 Pro Max ببطارية 10,000 مللي أمبير

بطء الانترنت

انتبه! جهازك المجهد يلتهم سرعة الإنترنت دون أن تشعر

Nokia 300 4G

هاتف وباوربنك في جهاز واحد.. تعرف على Nokia 300 4G الجديد

بالصور

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد