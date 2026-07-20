هاتف وباوربنك في جهاز واحد.. تعرف على Nokia 300 4G الجديد

تُعطي شركة HMD Global دفعة جديدة لقطاع الهواتف ذات الميزات الأساسية من خلال هاتف وباوربنك Nokia 300 4G، وهو جهاز قوي وعملي يمكنه أيضًا شحن الأجهزة الأخرى في حالات الطوارئ.



متاح الآن للطلب المسبق، وهو مصمم خصيصاً لمن يبحثون عن هاتف موثوق، يدوم طويلاً، وسهل الاستخدام، بدلاً من هاتف ذكي متكامل. فهو مثالي للرحلات الخارجية، والعمل عن بُعد،بسعر 32 دولارًا أمريكيًا

مواصفات هاتف نوكيا 300 4G

الهاتف في متناول الجميع. يتميز بشاشة QVGA صغيرة الحجم قياس 2.4 بوصة، وهيكل متين مقاوم للانزلاق، ومقاوم للغبار والماء بمعيار IP65. يبدو وكأنه خليفة روحية لهواتف نوكيا القديمة المتينة، مثل 800 Tough أو HMD Terra M الأحدث .

أبرز ما يميز هذا الهاتف هو بطاريته الضخمة بسعة 3700 مللي أمبير، وهي من أكبر البطاريات المتوفرة في الهواتف العادية. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 18 واط، وتوفر عمر بطارية استثنائي: يصل إلى 45 يومًا في وضع الاستعداد، و26 ساعة من المكالمات أو تشغيل الموسيقى، وحوالي 23 ساعة عند تشغيل المصباح القوي.

أما المصباح، فيُقال إنه أقوى بخمس مرات من مصابيح الهواتف العادية، وأقوى بمرتين من فلاش هاتف آيفون 16 برو وما يزيد من فائدته هو خاصية الشحن العكسي السلكي. فبضغطة زر جانبي، يتحول الهاتف إلى باوربنك محمول، ويوفر طاقة تصل إلى 5 واط. تعد هذه الطاقة غير كافية لشحن هاتف ذكي بشكل كامل، لكنها تكفي لتشغيل ملحقات صغيرة. يحتوي الصندوق أيضاً على كابل USB عملي 4 في 1 مع محولات متعددة.

يأتي هاتف وباوربنك نوكيا 300 4G بألوان الأسود والأخضر والذهبي، ويعمل بنظام تشغيل خفيف يركز على المكالمات والرسائل النصية القصيرة وراديو FM. كما يحتوي على منفذ لبطاقة microSD (حتى 32 جيجابايت)، ويدعم شبكات الجيل الرابع، وكاميرا خلفية أساسية بدقة 0.3 ميجابكسل.