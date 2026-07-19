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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موقع MacRumors يرصد 12 ميزة ومواصفة فنية مرتقبة في هاتف آيفون 18 برو القادم

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

رصد تقرير تكنولوجي حديث نشره موقع "ماك ريمورز" (MacRumors) المتخصص 12 ميزة ومواصفة فنية مرتقبة لهاتف "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro) القادم من شركة آبل (Apple)، مستنداً إلى أحدث تسريبات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات المحللين المعتمدين في قطاع صناعة الهواتف الذكية.

ترقيات معالج A20 وزيادة سعة الذاكرة العشوائية 

أظهر التقرير الفني للموقع أن هاتف آيفون 18 برو سيحصل على ترقية جذرية في الأداء من خلال شريحة معالجة جديدة كلياً من طراز "إيه 20 برو" (A20 Pro)، والتي ستعتمد للمرة الأولى على تقنية التصنيع بدقة 2 نانومتر (2nm) المطورة من قِبل شركة TSMC التايوانية، مما يضمن خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءة المعالجة المركزية.

وأشار الموقع إلى عزم آبل رفع سعة الذاكرة العشوائية (RAM) في طرازات برو لتصل إلى 12 جيجابايت (GB)، وذلك تلبيةً للمتطلبات التشغيلية المعقدة لخدمات وحزم الذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) المحدثة، والتي ستعتمد على المعالجة المحلية الفورية للبيانات بداخل العتاد الخاص بالهاتف.

طفرة في تكنولوجيا الكاميرات وفتحة العدسة المتغيرة 

وكشفت تسريبات سلاسل التوريد المدرجة في التقرير عن خطة آبل لدعم الكاميرا الرئيسية لهاتف آيفون 18 برو بتكنولوجيا فتحة العدسة المتغيرة (Variable Aperture) لأول مرة، مما يمنح منظومة التصوير الميكانيكية مرونة كاملة في التحكم في كمية الضوء النافذة إلى المستشعر، وتحسين جودة اللقطات الليلية بشكل ملحوظ وعزل الخلفية بصرياً.

وتتضمن التحديثات المرتبطة بنظام التصوير ترقية العدسة فائقة الاتساع (Ultra Wide) لتأتي بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى استخدام مستشعر محدث لعدسة التقريب البصري (Telephoto) رباعية المنشور بدقة 48 ميجابكسل أيضاً، لتوحيد دقة الكاميرات الثلاث الخلفية وضمان ثبات جودة تفاصيل الصور عند الانتقال بين زوايا التصوير المختلفة.

تعديلات التصميم الخارجي ومستشعرات بصمة الوجه المدمجة 

وأوضح تقرير MacRumors أن آبل تخطط لتقليص المساحة الكلية للجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) في واجهة الهاتف، عبر دمج بعض المستشعرات العتادية الخاصة بنظام بصمة الوجه (Face ID) تحت طبقة الشاشة مباشرة، مما يسهم في زيادة المساحة الفعلية المتاحة للعرض البصري وتقديم تصميم شاشة أكثر انسيابية.

وستحصل سلسلة آيفون 18 برو على طبقة زجاجية واقية خارجية محسنة مضادة للانعكاسات الضوئية الساطعة وأكثر مقاومة للخدوش والصدمات، بجانب دعم معايير شبكات الاتصال اللاسلكي فائقة السرعة "واي فاي 7" (Wi-Fi 7) عبر شرائح مودم محدثة بالكامل لتقليل زمن الاستجابة وزيادة استقرار الاتصال بالإنترنت.

آيفون 18 برو iPhone 18 iPhone 18 Pro

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