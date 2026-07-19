الأكاديمية البارالمبية تعلن تنظيم أول دورة إعداد حكام لرفع الأثقال

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بالتعاون مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي برئاسة إبراهيم أمين، عن تنظيم أول دورة حكم لرفع الأثقال البارالمبي" مستوى رابع"، والتى تنظمها الاكاديمية البارالمبية تحت إشراف الدكتور أشرف العجيلى امين صندوق اللجنة والمنسق العام للأكاديمية البارالمبية.

وتقام دورة إعداد الحكام البارالمبين بالمركز الأولمبى بالمعادى فى الفترة من 8 إلى 15 أغسطس المقبل، حيث تتم الدراسة خلال الدورة على مرحلتين، تقام المرحلة الأولى يومى 8 و 9 أغسطس بينما المرحلة الثانية يومى 14و 15 من نفس الشهر على أن يكون آخر موعد للاشتراك فى الدورة يوم 6 سبتمبر.

واشترطت اللجنة البارالمبية للقبول فى الدورة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال، أو طالبا بكليات علوم الرياضة ، شارك فى إحدى البطولات البارالمبية سواء محلية أو دولية فى هذه الحالة يكون حاصل على مؤهل متوسط على الاقل .

وتكمن أهمية الحصول على الدورة لأنها تسمح بتسجيل الحكم فى الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي للموسم القادم .