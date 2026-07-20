3 وصفات مضمونة.. طريقة عمل الكيكة الهشة

تهتم الأمهات دائماً بالوصفات السهلة وسريعة التحضير وخاصة الحلويات، ولا يخلو أي منزل من “ صينية الكيكة” الشهية التي يحبها الكبار والصغار، لذا دوماً ما يكون هناك اهتمام كبير بـ طريقة عمل الكيكة الهشة العادية والتي تعد من أسهل الحلوى التي يمكنك إعدادها بشكل مستمر ومناسبة للإفطار وللتقديم في أي وقت، كذلك طريقة عمل كيكة بالشيكولاتة والتي لها أسرار لنجاحها من أول مرة .

طريقة عمل الكيكة الهشة

مكونات الكيكة الهشة

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب إلا ربع سكر “ الكمية حسب الرغبة”

كوب حليب ساخن

كوب إلا ربع زيت

كيس فانيليا

كيس بيكنج باودر

رشة ملح خفيفة

ملعقة نشا

2 كوب دقيق

خطوات عمل الكيكة الهشة

1- قومي أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة 180

2- جهزي صينية الكيكة ورشيها بالزيت وطبقة خفيفة من الدقيق واتركيها جانباً

3- في بولة عميقة اخفقي البيض مع السكر والفانيليا لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونه فاتح تماما

4- ضيفي الزيت على البيض ثم استكملي الخفق لحتى يتجانس جيداً

5-سخني كوب الحليب واتركيه جانبا

6- انخلي 2 كوب دقيق على الخليط السائل

7-ضيفي ملعقة كبيرة نشا لتعطي قوم هش للكيك

8-ضيفي ذرة بسيطة من الملح للخليط

9- ثم ضيفي كوب الحليب الساحن على المكونات وقلبيهم حتى تحصلي على قوام الكيك الكثيف السائل

10-صبي الخليط في الصينية المبطنة بالدقيق والزيت

11-استخدمي خلة خشب لاستخراج الهواء من الخليط

12-ادخليها الفرن الساخن واتركيها لمدة 35 دقيقة

13- بعد مرور الوقت افتحي الشواية لمدة دقيقتين حتى تحصلي على لون ذهبي على وجه الكيك

14-اخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد قبل التقطيع والتقديم .

طريقة عمل كيكة البرتقال

مكونات الكيكة بالبرتقال



3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

كوب عصير برتقال طبيعي.

بشر برتقالة (اختيارى لكنه يضيف نكهة مميزة).

2 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.



طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة



فى وعاء عميق، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

يضاف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار فى الخفق، ثم يسكب عصير البرتقال وبشر البرتقال ويخلط جيدًا.

فى وعاء آخر، ينخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف للخليط السائل على مراحل مع التقليب برفق.

يسكب الخليط فى قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.

تخبز الكيكة فى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35–40 دقيقة، أو حتى تمام النضج

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سر نجاح كيكة البرتقال



=استخدام عصير برتقال طبيعى وليس المعلب يمنح الكيكة نكهة أفضل

=عدم الإفراط فى التقليب بعد إضافة الدقيق للحفاظ على القوام الهش.

=يمكن إضافة ملعقة كبيرة من النشا لنعومة إضافية.

طريقة عمل الكيكة نادية السيد

مقادير كيكة الشاي اليومية

3 بيضات

كوب سكر

كوب حليب دافئ

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

طريقة عمل الكيكة نادية السيد

ـ لتحضير الخليط: في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، السكر، الفانيليا، الحليب الدافئ، والزيت.

ـ اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح رغوية.

ـ لإضافة المكونات الجافة: في وعاء منفصل، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر.

ـ أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل في الخلاط، واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

ـ اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق لمنع الالتصاق.

ـ اخبزي الكيكة في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا ويخرج عود خشبي نظيفًا عند إدخاله في الوسط.

ـ اتركي الكيكة لتبرد قليلاً قبل إخراجها من القالب.