قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة حسام حسن لـ صيد أفيال كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أطفال شهداء وأجساد متفحمة.. إسرائيل تحول خيمة نازحين لمحـرقة في خان يونس
محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق

طريقة عمل كيك الشيكولاتة في الميكرويف
طريقة عمل كيك الشيكولاتة في الميكرويف
رشا عوني

يرغب البعض في تناول حلويات سهلة وسريعة ولا تحتاج مكونات عديدة وخطوات تحضير ، ولا يختلف الجميع على كيكة الشيكولاتة خاصة في ليالي الشتاء الباردة، حيث يبحث الجميع عن طريقة عمل كيكة شيكولاتة في الميكرويف خلال دقائق معدودة.

كيكة شيكولاتة في الميكرويف 


 

طريقة عمل كيكة شيكولاتة في الميكرويف


 

المكونات

٢ ملعقة كبيرة دقيق

٢ ملعقة كاكاو خام غير محلى

٢ ملعقة سكر ( حسب الرغبة)

نصف ملعقة بيكنج باودر

رشة فانيليا

٦ ملاعق حليب

ربع كوب ماء ساخن

ملعقتين زيت


 

ما هي طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقائق؟
 

في بايركس او طاجن فخار او اي وعاء يدخل الميكرويف ضيفي الدقيق والسكر والكاكاو وبيكنج باود وقلبيهم

ثم ضيفي الزيت و الحليب وجزء من الماء الساخن إذا احتاج القوام

حتى تحصلي على قوام متجانس ليس خفيف وليس ثقيل ، يكون وسط ومناسب ل قوام الكيك

ضعي مكعب شيكولاتة في منتصف الكيك وادخليها الميكرويف لمدة دقيقتين

بعدها يمكن اضافة صوص شيكولاتة او اي صوص جاهز تفضلينه .


 

كيكة الميكرويف 

كيكة الميكرويف نادية السيد

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي

مقادير صوص الشيكولاتة الاقتصادي

 

ملعقة نشا كبيرة

2 ملعقة كاكاو خام

كوب ونصف لبن

نصف كوب سكر

ملعقة زبدة 

صوص شيكولاتة

طريقة صوص الشيكولاتة الاقتصادي

على البارد ضيفي الحليب ومعه السكر والنشا والكاكاو وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات

ثم ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يتماسك قليلاً ثم ضيفي مكعب زبدة للحصول على لمعة وكثافة .

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في الميكرويف كيكة الميكرويف طريقة صوص الشيكولاتة طريقة عمل كيكة سريعة طريقة عمل كيكة الخلاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل "إعلام وراثة" لرمضان 2026

ريهام عبد الغفور

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعلن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور

نادر العباسي

السيمفونى يواصل الرحلة فى الموسيقى العالمية بالأوبرا

بالصور

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد