طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق

يرغب البعض في تناول حلويات سهلة وسريعة ولا تحتاج مكونات عديدة وخطوات تحضير ، ولا يختلف الجميع على كيكة الشيكولاتة خاصة في ليالي الشتاء الباردة، حيث يبحث الجميع عن طريقة عمل كيكة شيكولاتة في الميكرويف خلال دقائق معدودة.

المكونات

٢ ملعقة كبيرة دقيق

٢ ملعقة كاكاو خام غير محلى

٢ ملعقة سكر ( حسب الرغبة)

نصف ملعقة بيكنج باودر

رشة فانيليا

٦ ملاعق حليب

ربع كوب ماء ساخن

ملعقتين زيت





ما هي طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقائق؟



في بايركس او طاجن فخار او اي وعاء يدخل الميكرويف ضيفي الدقيق والسكر والكاكاو وبيكنج باود وقلبيهم

ثم ضيفي الزيت و الحليب وجزء من الماء الساخن إذا احتاج القوام

حتى تحصلي على قوام متجانس ليس خفيف وليس ثقيل ، يكون وسط ومناسب ل قوام الكيك

ضعي مكعب شيكولاتة في منتصف الكيك وادخليها الميكرويف لمدة دقيقتين

بعدها يمكن اضافة صوص شيكولاتة او اي صوص جاهز تفضلينه .





طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي

مقادير صوص الشيكولاتة الاقتصادي

ملعقة نشا كبيرة

2 ملعقة كاكاو خام

كوب ونصف لبن

نصف كوب سكر

ملعقة زبدة

صوص شيكولاتة

طريقة صوص الشيكولاتة الاقتصادي

على البارد ضيفي الحليب ومعه السكر والنشا والكاكاو وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات

ثم ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يتماسك قليلاً ثم ضيفي مكعب زبدة للحصول على لمعة وكثافة .