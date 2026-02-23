تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

أكدت المدارس أن التقييمات الأسبوعية تعقد للطلاب بصفة منتظمة في جميع المواد

وأعلنت المدارس تحذيرا عاجلا للطلاب ، مفاده أنه لن تعاد التقييمات للطلاب المتغيبين دون عذر قانوني مقبول.

وقالت المدارس في تحذيراتها للطلاب : يؤثر الغياب تأثيراً مباشراً على درجات أعمال السنة والمواظبة ، فرجاء الإلتزام بالحضور اليومي لإنه واجب أساسي على جميع الطلاب فالغياب المتكرر يُعرّض الطالب للمساءلة طبقًا للوائح المنظمة

وشددت المدارس على أن تجاوز نسبة الغياب القانونية يعرض الطالب للفصل طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك

وناشدت المدارس أولياء الأمور بضرورة تحمل مسئولية المتابعة اليومية لنسب غياب أبنائهم خاصة خلال شهر رمضان ، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون استثناء تجاه من يتجاوز نسبة الغياب المحددة حفاظًا على الإنضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 ، يمكن الآن الوصول إليه عبر المكتبة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/cha/

تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 ، يمكن الآن تحميلها من على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات الآتية :

ادخل على رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 https://ellibrary.moe.gov.eg/cha/

حدد المرحلة

حدد الصف الدراسي

اختر الفصل الدراسي الثاني

حدد المادة

ومن أيقونة نوع الكتب اختر تقييمات الأسبوع الثالث

تفعيل تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026

وكان قد تلقى مديري المدارس بتفعيل تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 بجميع المدارس على مدار الأسبوع .

وتلقت المدارس تعليمات رسمية عاجلة من المديريات والإدارات التعليمية ، تشدد على ضرورة انتظام طلاب المدارس في الحضور خلال شهر رمضان ، وعدم الإستهانة بمواعيد الحضور والإنضباط طوال شهر رمضان المبارك

وأكدت التعليمات الصادرة للمدارس على أنه التشديد على الطلاب بأن الغياب سيؤثر مباشرة على درجات أعمال السنة ، مؤكدة أن تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 مستمرة طبقًا للوائح المنظمة لذلك، ولن يتم قبول أي أعذار للمتغيبين إلا في الحالات الرسمية المعتمدة.

كما شددت التعليمات ، على ضرورة تفعيل الأنشطة التعليمية داخل الفصول، والمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الحضور طوال شهر رمضان .