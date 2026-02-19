قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
استطلاع: توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى 1% بحلول يونيو المقبل
الذهب قرب 5 آلاف دولار وسط توترات جيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
بريطانيا تشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فيديو يشير إلى اعتداء طالب على معلم في مدرسة السيدة عائشة التجريبية بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة

ومن جانبه ، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الفيديو المتداول هو فيديو قديم تم تصويره في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، مشيراً إلى أنه تم فصل الطالب المتورط في تلك الواقعة لمدة عام

وكان قد  أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة، وضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة، مشدداً على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.

كما  أكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على متابعته الدقيقة للتوجيهات التي أصدرها للمدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني ،  لضمان مواصلة انضباط العملية التعليمية في مدارس الجمهورية.

وعلى جانب آخر ، أعلنت المدارس بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان المعلنة من المديريات والإدارات التعليمية ابتداءا من اليوم الخميس الموافق غرة شهر رمضان الكريم .

مواعيد المدارس في رمضان 2026

جدير بالذكر أن مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. تم الإعلان عنها رسميا في عدد من المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم ، وذلك لحسم الجدل المثار بين أولياء الأمور على وسائل التواصل الإجتماعي بهذا الشأن .

من جانبه لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تخص مواعيد المدارس في رمضان 2026 وتلزم المدارس بمواعيد موحدة للحضور والانصراف.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تترك قرار تحديد مواعيد المدارس في رمضان 2026 للمديريات والإدارات التعليمية. 

وأضاف المصدر : أن المدارس تولت مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد المدارس في رمضان 2026 (مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2026 ) قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي .

وشدد المصدر على أن مواعيد المدارس في رمضان 2026 لطلاب المدارس لن تختلف كثيرا عن مواعيد الأيام العادية ، و لن تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس. 

وبدأت المدارس استعداداتها لإدخال الأجواء الرمضانية استعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم الذي نستقبله خلال ساعات .

ففي مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم ، تم تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، بتنفيذ عدداً من الفاعليات احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، شملت هذه الفعاليات : الإذاعة المدرسية، كلمات توعوية، مسابقات ثقافية دينية، وأنشطة فنية لتزيين المدرسة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي من الطلاب.

وفي مدرسة المهندس شريف اسماعيل الابتدائية ببولاق ، احتفل الطلاب بقرب حلول شهر رمضان بتعليق الزينة وحمل الفوانيس مع المعلمين وسط أجواء من البهجة ، بشكل رسخ روح الجماعة والتعاون بين الطلاب والمعلمين.

كما احتفلت مدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة بالفشن التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو ، بقرب حلول شهر رمضان الكريم من خلال السماح للطلاب بتوزيع الحلوى وحمل الفوانيس

معلم طالب مدرسة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية تطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة..متابعة 575 ألف منتفع

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم

إطلاق قوافل طبية مجانية

حياة كريمة .. الصحة: إطلاق قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج مجاناً

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد