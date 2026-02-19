قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
مسؤولون أمميون يدعون لتحرك عاجل لحماية النساء في السجون
 دعا مسؤولون أمميون وخبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية النساء والفتيات في أنظمة العدالة الجنائية "السجون"، محذرين من أن حصول النساء المحرومات من حريتهن على العدالة والأمان والكرامة لا يزال غير كافٍ بشكل خطير.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤولون والخبراء المستقلون ـ قبيل انعقاد الدورة السبعين للجنة وضع المرأة ـ أن اللجنة بصفتها المنتدى الحكومي الدولي الرئيسي المعني بالمساواة بين الجنسين، تمثل فرصة مهمة لإعادة تسليط الضوء على وضع النساء والفتيات اللاتي يُجرّمن أو يُحتجزن أو يُسجن.

وأشاروا إلى أنه على الصعيد العالمي، يقدر عدد النساء والفتيات المحتجزات بأكثر من 740 ألف امرأة وفتاة، وهو ما يمثل حوالي 7% من نزلاء سجون العالم.

 ومنذ عام 2000، ارتفع معدل سجن النساء بنسبة 60%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل سجن الرجال. ويعيش حوالي 19 ألف طفل في السجون مع أمهاتهم.

وقال المسؤولون الأمميون إن معظم النساء يُحتجزن لارتكابهن جرائم غير عنيفة مرتبطة بالفقر، وعدم القدرة على دفع الغرامات أو الكفالة، وسياسات مكافحة المخدرات العقابية، مؤكدين أن تجريم النساء بسبب البقاء على قيد الحياة، ومسؤوليات الرعاية، والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، لا يعالج الأسباب الجذرية ولا يلبي احتياجات الحماية.

وأوضح المسؤولون أن النساء المحتجزات يواجهن مخاطر متزايدة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم كفاية الرعاية الصحية، والاكتظاظ، وغيرها من الظروف التي قد ترقى إلى سوء المعاملة أو التعذيب، وهي مخاطر أشد وطأة في مناطق النزاع والهشاشة.

ودعا الخبراء والمسؤولون الأمميون، الدول إلى استغلال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة لتبني التزامات طموحة وملموسة تعالج الأسباب الجذرية لتجريم النساء بما في ذلك الفقر، والتهميش العنصري والعرقي، وأوجه عدم المساواة المتجذرة في أضرار الحقبة الاستعمارية، والأعراف الاجتماعية التمييزية.

وشدد المسؤولون الأمميون على أهمية أن تقلل الدول من الاعتماد على السجن كعقوبة افتراضية للجرائم البسيطة غير العنيفة، وأن تعطي الأولوية للبدائل المجتمعية المناسبة للاحتجاز، وأن توسع نطاقها، بما في ذلك للنساء والفتيات.

وذكّروا الدول بأن لجميع النساء المحتجزات الحق في ظروف احتجاز مناسبة لجنسهن وعمرهن، والحماية من جميع أشكال العنف والإيذاء، والتواصل المنتظم مع أسرهن، وإعادة التأهيل بما في ذلك التعليم والتدريب المهني، والرعاية الصحية المكافئة لتلك المتوفرة في المجتمع (بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والجنسية والإنجابية)، فضلا عن الوصول الفعال إلى المساعدة القانونية وآليات تقديم الشكاوى السرية.

وشدد المسؤولون على ضرورة أن تشكل الدورة السبعون للجنة وضع المرأة نقطة تحول، تضمن إبراز دور النساء والفتيات اللاتي يتعاملن مع أنظمة العدالة الجنائية، وحمايتهن، وإسماع أصواتهن في السياسات العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

الحكم على زوجين بريطانيين بالسجن 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة مخماس شمال شرق القدس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخماس قرب القدس

الخارجية الروسية: أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

روسيا : أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

