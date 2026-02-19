خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%

أكد أحمد هشام، الخبير المروري، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة انخفضت نسب الضغط المروري بشكل ملحوظ، كما تراجعت معدلات الحوادث مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، وتقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن الزحام المروري اختفى في العديد من الطرق بفضل تنفيذ وتطوير 1350 كوبريًا ونفقًا، ما ساهم في تحسين السيولة المرورية بشكل كبير.

المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%

وأضاف أن نسب المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%، مؤكدًا أن السائقين أصبحوا أكثر التزامًا بالتعليمات، مع استمرار تواجد رجال المرور في الشوارع على مدار اليوم.

وناشد المواطنين بضرورة إجراء فحص فني للسيارات قبل السفر، خاصة مع توجه الكثيرين لقضاء أول أيام شهر رمضان مع أسرهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة لتجنب وقوع حوادث على الطرق.