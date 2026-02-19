جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ظهر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي داخل القلعة الحمراء المعار إلى الاتحاد السكندري لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الجونة.

الاهلي

ونشر النادي الأهلي صورا لأفشة وهو يتابع مران الاهلي امس استعدادا لمواجهة الجونة اليوم حيث شهد جلسة بينه وبين وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.