جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

ظهر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي داخل القلعة الحمراء المعار إلى الاتحاد السكندري لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الجونة.

الاهلي

ونشر النادي الأهلي صورا لأفشة وهو يتابع مران الاهلي امس استعدادا لمواجهة الجونة اليوم حيث شهد  جلسة بينه وبين وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

مصطفى شعبان

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "درش" يكتسح مواقع التواصل والأكثر بحثا على جوجل

الكاتب الصحفى أحمد الخطيب

غداً .. انطلاق الموسم السادس من برنامج «كلّم ربنا»

البورصة

رمضان والبورصة المصرية .. هل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

