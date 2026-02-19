الشتايم هتتلغي.. الغندور يوجه رسالة خاصة لـ متابعيه عبر فيسبوك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
رياضة

باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة خاصة لـ متابعيه بشأن حلول الشهر الرمضاني المبارك.

الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يا تري الشتايم هتتلغي في رمضان و الاخلاق و التدين هيزيد و لا اللي في داء ما بيتغيرش علي العموم ربنا يهدي الجميع".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور بشأن ظهور اللاعبين في برامج رامز جلال الذي يحمل عنوان «رامز ليفل الوحش» .

وكتب الغندور عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ياسر إبراهيم و بنتايج و إمام عاشور و زيزو و تريزيجيه  و مروان عطية شاركوا في برنامج رامز جلال و طبعا ما يعرفوش كانت مفاجأة ".

والجدير بالذكر أن برومو برنامج رامز ليفل الوحش ظهر عدد كبير من الضيوف فى مقدمتهم النجمة غادة عبدالرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسى، سماح أنور، حمو بيكا، رحمة محسن، يارا السكرى، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمى، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديرى، مروان عطية».

الزمالك وسيراميكا

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.

الغندور نجوم الرياضه نجوم الفن خالد الغندور

الأهلي

إصابات الأهلي تهدد نقاط مواجهة الجونة.. الجزار وتريزيجيه وزيزو الأبرز

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

