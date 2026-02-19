طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

تعد الكبيبة الشامى المقلية من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ومناسبة للسفرة الرمضانية والعزومات والتجمعات العائلية ، لذا نقدمها لك على طريقة الشيف ثريا الالفي.
الكبيبة الشامي المقلية
المكونات:
للعجينة الخارجية:
½ كيلو لحمة مفرومة ناعمة
1 كوب برغل ناعم (منقوع 15 دقيقة ومتصفي كويس)
بصلة صغيرة مبشورة ومتعصرة
ملح + فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة
للحشوة:
¼ كيلو لحمة مفرومة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح + فلفل
رشة قرفة
ملعقة صنوبر أو لوز (اختياري)
الطريقة:
1 في طاسة على النار، شوحي البصل بقليل زيت لحد ما يدبل.
2 ضيفي اللحمة وقلبي حتى تنضج وضعى الملح والفلفل والقرفة، وفي الآخر ضيفي الصنوبر.
3 في الكبة أو بالمفرمة، اخلطي اللحمة والبرغل والبصل والتوابل جيدًا حتى يبقى الخليط ناعم ومتماسك.
4 خذي قطعة من العجينة في إيدك، وتشكل على شكل كورة وثم افتحيها بإصبعك،وضعى معلقة حشوة وقفليها جيدا وشيّلي الأطراف مدببة الشكل.
5 اقلي الكبيبة في زيت متوسط السخونة (مش عالي قوي) حتى تاخد لون دهبي جميل.
طلعيها على مناديل مطبخ.