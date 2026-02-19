طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

تعد الكبيبة الشامى المقلية من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ومناسبة للسفرة الرمضانية والعزومات والتجمعات العائلية ، لذا نقدمها لك على طريقة الشيف ثريا الالفي.

الكبيبة الشامي المقلية

المكونات:

للعجينة الخارجية:

½ كيلو لحمة مفرومة ناعمة

1 كوب برغل ناعم (منقوع 15 دقيقة ومتصفي كويس)

بصلة صغيرة مبشورة ومتعصرة

ملح + فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

للحشوة:

¼ كيلو لحمة مفرومة

بصلة متوسطة مفرومة

ملح + فلفل

رشة قرفة

ملعقة صنوبر أو لوز (اختياري)

الطريقة:

1 في طاسة على النار، شوحي البصل بقليل زيت لحد ما يدبل.

2 ضيفي اللحمة وقلبي حتى تنضج وضعى الملح والفلفل والقرفة، وفي الآخر ضيفي الصنوبر.

3 في الكبة أو بالمفرمة، اخلطي اللحمة والبرغل والبصل والتوابل جيدًا حتى يبقى الخليط ناعم ومتماسك.

4 خذي قطعة من العجينة في إيدك، وتشكل على شكل كورة وثم افتحيها بإصبعك،وضعى معلقة حشوة وقفليها جيدا وشيّلي الأطراف مدببة الشكل.

5 اقلي الكبيبة في زيت متوسط السخونة (مش عالي قوي) حتى تاخد لون دهبي جميل.

طلعيها على مناديل مطبخ.