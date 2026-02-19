قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
فرناس حفظي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تشن هجوماً على منشآت حزب الله في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين هجوما بطائرة مسيرة على ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل مواطنين اثنين في غارتين شنهما ​العدو الإسرائيلي​ في أقل من اثنتي عشرة ساعة، وكانت الغارة الأولى على فان في ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل، والغارة الثانية على سيارة في ​بلدة طلوسة​ قضاء مرجعيون.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه هاجم عنصراً من حزب الله في منطقة طلوسة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، تنفيذ ضربة جوية في بلدة حنين جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن مقتل مسؤول في حزب الله، في ثالث عملية من هذا النوع خلال أقل من 24 ساعة.


 

الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية حزب الله جنوب لبنان

بالصور

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

