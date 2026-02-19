جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تشن هجوماً على منشآت حزب الله في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين هجوما بطائرة مسيرة على ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل مواطنين اثنين في غارتين شنهما ​العدو الإسرائيلي​ في أقل من اثنتي عشرة ساعة، وكانت الغارة الأولى على فان في ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل، والغارة الثانية على سيارة في ​بلدة طلوسة​ قضاء مرجعيون.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه هاجم عنصراً من حزب الله في منطقة طلوسة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، تنفيذ ضربة جوية في بلدة حنين جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن مقتل مسؤول في حزب الله، في ثالث عملية من هذا النوع خلال أقل من 24 ساعة.



