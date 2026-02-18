اطلاق أول تاكسي يعمل بالطاقة الشمسية في لبنان

أطلق المبتكر اللبناني، هشام الحسامي أول تاكسي ذكي كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية صُنع في لبنان ضمن مبادرة تهدف إلى تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي.

وقال الحسامى، إن المشروع يحمل اسم "ليرة تاكسي ذكي"ويُعد نموذجاً حديثاً في مجال النقل الحضري إذ يعتمد على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة بما يساهم في خفض تكلفة التشغيل على السائقين وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.

ويتميّز التاكسي الذكي بعدد من الخصائص المتقدمة أبرزها العمل بالطاقة الكهربائية مدعوماً بألواح شمسية ونظام إدارة رحلات ذكي بالاضافة إلى عداد رقمى حديث وكاميرات داخلية لتعزيز الأمان ورمز QR يتيح للركاب الاطلاع على بيانات السائق بما يعزز الشفافية والثقة، وتصميم مخصّص لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة يضمن سهولة الدخول والخروج ويوفّر تجربة نقل آمنة ومريحة للجميع.

وأكد الحسامي، أن المشروع يشكّل نقلة نوعية في قطاع النقل في بيروت ويجسّد رؤية صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقديم نموذج حضاري للنقل المستدام يراعي مختلف فئات المجتمع..مشرا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الصناعة اللبنانية على إنتاج حلول متطورة بمعايير حديثة تعكس روح الابتكار والمسئولية الاجتماعية في آن واحد.