المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

علّق رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، على هزيمة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا 2-1، ضمن منافسات كأس مصر.

وقال رضا عبدالعال في فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “كدة المنظومة ارتاحت؟ ارتاحتوا كدة بخسارة الزمالك؟ فرحتوا بخروج الزمالك والله حاجة توجع القلب فريق مريح بقاله 12 يوم وفريق بقاله 15 يوم واخدينه غسيل ومكوى من أفريقيا للدوري لكاس مصر”.

وتابع: “والله مجلس الزمالك حرام يقعد، المفروض بعد الخسارة يطلعوا يقدموا استقالاتهم ومحدش طايقكم”.

وأشار: “لا بتدافعوا عن النادي ولا تعترضوا وسلبيين جدا وفي لاعيبة مش قادرة تشيل رجلها من على الأرض ودي حاجة عاجبة اتحاد الكورة أوي”.