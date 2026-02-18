سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات

أعلنت جامعة عين شمس، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة هارفارد، عن فتح باب التقديم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادات تخصصية من جامعة هارفارد.

ويأتي هذا الإعلان كخطوة هامة لتعزيز القدرات الأكاديمية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمساهمة في تطوير مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وتتيح المبادرة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فرصة التسجيل في ثلاث مسارات تخصصية متميزة، هي:

Harvard Digital

Harvard Healthcare Leadership

Harvard Leadership and Transformation

ودعت جامعة عين شمس جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المميزة إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط المخصص، مؤكدة على أهمية هذه الشهادات في دعم المسيرة المهنية والأكاديمية للكوادر الجامعية.

رابط التسجيل:

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=TuBZmc5rLk2FGNNr8QsSUlBVI1RCZ1hNm-KbBXlarJpUNzdPTVM5QkVGMlBYQURGVUQ2TDY2OU4wVC4u&origin=QRCode&route=shorturl