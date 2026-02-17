قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

وزير التموين
وزير التموين
عبد الرحمن سرحان

عقد حزب مستقبل وطن لقاءا موسعاً مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ونواب رئيس الحزب و هيئات مكاتب و أعضاء اللجان النوعية ذات الصلة وأعضاء الأمانة المركزية، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.

في مستهل اللقاء أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الهدف الأساسي للحزب يتمثل في العمل على تحقيق رضا المواطن، من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والنواب، بما يضمن تنفيذ خطة الدولة على أرض الواقع بصورة يلمسها المواطن في حياته اليومية.

منظومة "الكارت الموحد"

فيما أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل وفق تصور شامل يراعي احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية، لافتا إلى منظومة "الكارت الموحد"، والتي جرى تطبيقها بالفعل في بورسعيد، وتشمل خدمات العلاج، والتأمين الصحي، والتموين، والمعاشات، والمرتبات، والمقرر تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد الوزير على أن الحكومة تضع ملف الدعم وتأمين السلع الأساسية في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على حماية محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير المنظومة وتحقيق الاستدامة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، من بينها بحث إمكانية زيادة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقات التموينية، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الوزارة بطرح السلع والمنتجات الغذائية عبر المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت عددًا من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سياسية رشيدة

حزب مستقبل وطن الدكتور شريف فاروق وزير التموين النائب أحمد عبد الجواد وزير التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان

موناكو ضد باريس سان جيرمان.. تشكيل الفريقين في دوري أبطال أوروبا

جالطا سراي

ريمونتادا مثيرة ... جالطة سراي يكتسح يوفينتوس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

رسالة صارمة من الاتحاد الإسباني للحكام والمدربين في الليجا

بالصور

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

صيام الأطفال
صيام الأطفال
صيام الأطفال

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

العين
العين
العين

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد