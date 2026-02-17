مغذي وشهي.. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج في الفرن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج في الفرن

اسماء محمد

يعد طاجن التورلي بالدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة كوجبة رئيسية حيث يحتوى على العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم ويستطيع منحه قدر كبير من الشبع.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن التورلي بالدجاج


 ورك بالعضم والدبوسة سليم بالجلد

ماء بصل

 ملعقة صلصة

 ½ كيلو فاصوليا

 ½ كيلو بسلة

 ½ كيلو كوسة مكعبات

 ½ كيلو بطاطس مكعبات

 2 حبة جزر مكعبات

 2 ثمرة بصل مفروم

 3 ثمرة طماطم مكعبات

 4 ثمرة فلفل حار

 لتر عصير طماطم

 صلصة طماطم

 بقدونس

كزبرة

 مرقة

 زيت زيتون

 ملح

 فلفل اسود

طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج

  • ضعي ماء البصل مع الملح والفلفل الأسود فى بولة بها صلصة وقلبيهم جيدا.
  • ضعي أوراك الدجاج فى البولة وقلبيها جيدا واتركيها حتى تتشرب التتبيلة.
  • جهزي طاجن الفرن وضعي فيه الخضار ثم الشوربة ثم الصلصة ثم عصير الطماطم مع رشة ملح و فلفل أسود وقلبي المكونات" يمكن إضافة مزيد من الشوربة حسب الاحتياج".
  • ضعي ورك الدجاج على الوجه وغطيه بورق زبدة و ورق الفويل وادخلى الطاجن في الفرن و اتركيه حتى تمام النضج ويقدم.
احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

الزمالك

طارق السيد عن أداء لاعبي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا: أسوأ شوط للأبيض

امير هشام

أمير هاشم: تعادل غير مستحق للزمالك وسيطرة تامة لسيراميكا كليوباترا

الزمالك وسيراميكا

سيراميكا كليوباترا تهدر ركلة جزاء أمام الزمالك

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

