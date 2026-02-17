قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

منار عبد العظيم

في خطوة جديدة نحو تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حماية اجتماعية تشمل العديد من المبادرات التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة. 

هذه الحزمة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدعم الحكومي، بما يسهم في تعزيز مستوى المعيشة وتوسيع دائرة الرعاية الاجتماعية.

أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، تحدث في مداخلة هاتفية في “صباح الخير يا مصر”، موضحًا تفاصيل الحزمة وأهدافها التي تعتمد على أربعة مسارات رئيسية، بما في ذلك صرف الدعم النقدي الاستثنائي وتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتحقيق التوازن في المشاريع التنموية.

المسارات الأربعة للحزمة الاجتماعية

1. الدعم النقدي الاستثنائي

يتم صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026. 

كما سيتم تقديم دعم مماثل لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بمناسبة حلول شهر رمضان والعيد.

2. تعزيز الخدمات الصحية

القطاع الصحي أيضًا يشهد دعمًا كبيرًا، حيث يتم تخصيص 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة.

 بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات أخرى لدعم العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي. 

كما رصدت الحكومة 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل.

3. مبادرة «حياة كريمة»

حزمة الحماية الاجتماعية تشمل أيضًا 15 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث سيتم الانتهاء من نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع.

 هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي في المناطق المستهدفة.

4. مساندة الفئات الأخرى

لا تقتصر الحزمة على الدعم النقدي والخدمات الصحية، بل تشمل أيضًا مساندة فئات أخرى مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات، ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لمجموعة واسعة من المواطنين.

أهداف الحزمة الاجتماعية

وأكد أحمد سيد أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدعم في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات توفر أسسًا جديدة لتوسيع مظلة الرعاية وتوجيه الإنفاق العام بكفاءة أكبر نحو الفئات الأكثر احتياجًا.

وزارة المالية الرعاية الاجتماعية صرف الدعم النقدي الاستثنائي

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل بالأقصر

«القابضة للنقل البحري والبري» تحقق أرباح بقيمة 14.3 مليار جنيه

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الأكاديميين المعينين محافظين ونواب محافظين

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

