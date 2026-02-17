حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة إصدار قرار بمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان دون توقف.

وأضافت الوزارة، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب خلال شهر رمضان، مؤكدةً أهمية تواجد الطلاب والمعلمين بالمدارس والاستمرار في التقييمات وشرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.