محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات تكريم البورصة لـ CIB

في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم وتعزيز جهود التمويل المستدام داخل القطاع المصرفي، شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فعاليات تكريم البورصة المصرية لـ البنك التجاري الدولي مصر CIBوذلك بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام على مستوى القارة الأفريقية لعام 2025، تأكيدًا على دعم البنك المركزي للمبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة.



ويعكس هذا التكريم ما يحققه القطاع المصرفي المصري من تقدم ملموس في مجال دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات الائتمانية والتمويلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.



جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، و هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، و محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي المصري، و عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي،إلى جانب نخبة من قيادات القطاعين المالي والمصرفي.