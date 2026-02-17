قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
اقتصاد

محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات تكريم البورصة لـ CIB

خلال التكريم
خلال التكريم
محمد يحيي

في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم وتعزيز جهود التمويل المستدام داخل القطاع المصرفي، شهد  حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فعاليات تكريم البورصة المصرية لـ البنك التجاري الدولي مصر CIBوذلك بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام على مستوى القارة الأفريقية لعام 2025، تأكيدًا على دعم البنك المركزي للمبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة.


ويعكس هذا التكريم ما يحققه القطاع المصرفي المصري من تقدم ملموس في مجال دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات الائتمانية والتمويلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.


جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، و هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، و محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي المصري، و  عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي،إلى جانب نخبة من قيادات القطاعين المالي والمصرفي.

