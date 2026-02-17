أفادت وكالة رايا نوفوستي بانهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة عسكرية في سيرتولوفو بمقاطعة لينينجراد بروسيا حيث تجري السلطات الآن الجهود لإزالة الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

وفي وقت لاحق ؛ شنت القوات الروسية ، ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ضد مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية وأصابت جميع أهدافها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، في بيان لها: أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 قنابل جوية موجهة وصدت 334 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 165 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 150 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 345 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من وضعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 195 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 350 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.