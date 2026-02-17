هبوط اضطراري لطائرة بمطار ناريان في روسيا



أعلنت سلطات مطار ناريان-مار بروسيا هبوط اضطراري لطائرة كانت متجهة من مطار مطار ناريان-مارو إلى أوفا وذلك بعد دقائق من إقلاعها .



وأشارت سلطات المطار في ناريان-مار إلى أن الطائرة المتجهة إلى أوفا هبطت اضطراريا في المطار دون وقوع أي حادث.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت تقارير إعلامية نقلا متحدث باسم شركة "أزور إير" الروسية بأن طائرة تقل 238 راكبا أرسلت إشارة استغاثة فوق الصين حيث تستعد لهبوط اضطراري في لانتشو الصينية .

كما ذكر مكتب المدعي العام الروسي بانحراف طائرة متجهة من ماجادان إلى موسكو أثناء محاولته الإقلاع بسبب عطل فني وعلى متنها 335 راكبا.



وقال مكتب المدعي العام في بيان له: إغلاق مطار ماجادان بسبب حادث الطائرة.