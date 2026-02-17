أبرز المعلومات عن أوتوهو الكونغولي منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفيما يلي أهم المعلومات عن الفريق الكونغولي:
وضع الفريق محليًا
- ينتمي إلى دولة الكونغو برازافيل.
- الموسم الحالي من الدوري ما زال في بدايته.
- الموسم الماضي تم إلغاؤه بعد نحو 10 مباريات.
- جمع الفريق وقتها 16 نقطة قبل الإلغاء.
آخر موسم مكتمل
- أنهى الدوري في المركز الثاني.
- حصد 46 نقطة.
- توّج باللقب فريق ليوباردز.
مشواره في الكونفدرالية 2025-2026
- احتل المركز الثاني في مجموعته خلف شباب بلوزداد.
- جمع 9 نقاط خلال دور المجموعات.
أرقامه في البطولة
- سجل 10 أهداف.
- استقبل 6 أهداف.
أبرز نتائجه
- فوز كبير على شباب بلوزداد بنتيجة 4-1 على أرضه.
- انتصار على ستيلينبوش الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 على ملعبه.
منافس يمتلك قوة هجومية واضحة على ملعبه، ما ينذر بمواجهة صعبة للفارس الأبيض في الطريق نحو نصف النهائي.