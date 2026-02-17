قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية.. متعب وزاهر وزيادة ممثلو الأهلي والزمالك وبيراميدز

حضر عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق كممثل للفريق خلال قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما حضر باسم زيادة ممثل لنادي الزمالك وأحمد زاهر ممثل عن نادي بيراميدز.

وتقام قرعة بطولة دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية بعد قليل في مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

المتأهلين في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي.

بيراميدز.

الترجي.

صن داونز.

الهلال.

الجيش الملكي.

نهضة بركان.

الملعب المالي.

المتأهلين في الكونفيدرالية

الزمالك والمصري واتحاد العاصمة، أولمبيك آسفي، الوداد المغربي، مانيما يونيون، شباب بلوزداد، أوتوهو.