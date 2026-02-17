الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده

أصبح هلال شهر رمضان 2026 متواجدًا الآن في السماء من الناحية الفلكية، حيث حدث الاقتران في تمام الساعة 02:02 ظهر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هجريًا، وفق الحسابات الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويعني حدوث الاقتران فلكيًا ميلاد القمر الجديد(قمر شهر رمضان)، وهي اللحظة التي يبدأ بعدها الهلال في التكون والابتعاد تدريجيًا عن قرص الشمس، تمهيدًا لإمكانية رؤيته بعد غروب الشمس إذا توفرت الشروط المناسبة للرصد.

ماذا يعني وجود هلال شهر رمضان 2026 الآن؟

رغم أن الهلال ولد بالفعل وأصبح موجودًا في السماء من الناحية الحسابية، فإنه لا يمكن رؤيته في هذا التوقيت، نظرًا لقربه الشديد من الشمس ووجوده في وضح النهار، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة الفلكية أمرًا غير ممكن حاليًا.

إمكانية رؤية هلال رمضان 2026

وتبقى إمكانية رؤية هلال رمضان 2026 مرتبطة بمدة بقائه في السماء بعد غروب شمس اليوم، وهي الفترة التي تعد الفيصل في تحديد ما إذا كان غدًا الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، أم يتم استكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا.

الرؤية الشرعية تحسم موعد أول رمضان 2026

ومن المقرر أن تجرى مراسم تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم مع غروب الشمس، على أن تعلن دار الإفتاء المصرية النتيجة الرسمية في بيان يبث مباشرة للجمهور في احتفالية شعبية.

وتعتمد دار الإفتاء على لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات الفلكية المختصة، لإعلان بداية الشهر الكريم وفق الضوابط المعتمدة.

ساعات حاسمة قبل إعلان غرة رمضان

ومع ولادة الهلال فلكيًا الآن، تتجه الأنظار إلى السماء مع غروب شمس اليوم، حيث سيتم تحري رؤيته لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر بشكل رسمي.

مرصد حلوان يستعد لاستطلاع هلال رمضان 2026

ويستعد مرصد حلوان التابع لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لعملية تحري ورصد هلال شهر رمضان 2026، والتي ستجرى مع غروب شمس اليوم، وفق الضوابط العلمية والفنية المعتمدة.

تشهد الساعات الحالية استعدادات مكثفة داخل مرصد حلوان، حيث تم الانتهاء من التحضيرات الهيكلية والفنية اللازمة لعملية الرصد، إلى جانب تجهيز الأجهزة البصرية والتلسكوبات الحديثة، واستعداد الكوادر العلمية والفرق المختصة لأداء مهمة التحري بدقة عالية.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة، وهو ما يزيد من أهمية التنسيق بين اللجان المختلفة لضمان دقة النتائج.

7 لجان شرعية وعلمية لحسم غرة رمضان

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجرى مع غروب شمس اليوم الثلاثاء 17 فبراير، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويبقى الإعلان المنتظر مساء اليوم هو الفيصل في حسم الجدل، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير هو غرة الشهر الكريم، إيذانًا ببدء أيام الصيام والعبادات.