رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده

هلال رمضان 2026
هلال رمضان 2026
إسلام خالد

أصبح هلال شهر رمضان 2026 متواجدًا الآن في السماء من الناحية الفلكية، حيث حدث الاقتران في تمام الساعة 02:02 ظهر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هجريًا، وفق الحسابات الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويعني حدوث الاقتران فلكيًا ميلاد القمر الجديد(قمر شهر رمضان)، وهي اللحظة التي يبدأ بعدها الهلال في التكون والابتعاد تدريجيًا عن قرص الشمس، تمهيدًا لإمكانية رؤيته بعد غروب الشمس إذا توفرت الشروط المناسبة للرصد.

ماذا يعني وجود هلال شهر رمضان 2026 الآن؟

رغم أن الهلال ولد بالفعل وأصبح موجودًا في السماء من الناحية الحسابية، فإنه لا يمكن رؤيته في هذا التوقيت، نظرًا لقربه الشديد من الشمس ووجوده في وضح النهار، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة الفلكية أمرًا غير ممكن حاليًا.

إمكانية رؤية هلال رمضان 2026

وتبقى إمكانية رؤية هلال رمضان 2026 مرتبطة بمدة بقائه في السماء بعد غروب شمس اليوم، وهي الفترة التي تعد الفيصل في تحديد ما إذا كان غدًا الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، أم يتم استكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا.

الرؤية الشرعية تحسم موعد أول رمضان 2026

ومن المقرر أن تجرى مراسم تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم مع غروب الشمس، على أن تعلن دار الإفتاء المصرية النتيجة الرسمية في بيان يبث مباشرة للجمهور في احتفالية شعبية.

وتعتمد دار الإفتاء على لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات الفلكية المختصة، لإعلان بداية الشهر الكريم وفق الضوابط المعتمدة.

ساعات حاسمة قبل إعلان غرة رمضان

ومع ولادة الهلال فلكيًا الآن، تتجه الأنظار إلى السماء مع غروب شمس اليوم، حيث سيتم تحري رؤيته لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر بشكل رسمي.

مرصد حلوان يستعد لاستطلاع هلال رمضان 2026 

ويستعد مرصد حلوان التابع لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لعملية تحري ورصد هلال شهر رمضان 2026، والتي ستجرى مع غروب شمس اليوم، وفق الضوابط العلمية والفنية المعتمدة.

تشهد الساعات الحالية استعدادات مكثفة داخل مرصد حلوان، حيث تم الانتهاء من التحضيرات الهيكلية والفنية اللازمة لعملية الرصد، إلى جانب تجهيز الأجهزة البصرية والتلسكوبات الحديثة، واستعداد الكوادر العلمية والفرق المختصة لأداء مهمة التحري بدقة عالية.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة، وهو ما يزيد من أهمية التنسيق بين اللجان المختلفة لضمان دقة النتائج.

7 لجان شرعية وعلمية لحسم غرة رمضان

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجرى مع غروب شمس اليوم الثلاثاء 17 فبراير، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويبقى الإعلان المنتظر مساء اليوم هو الفيصل في حسم الجدل، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير هو غرة الشهر الكريم، إيذانًا ببدء أيام الصيام والعبادات.

هلال شهر رمضان 2026 شهر رمضان قمر شهر رمضان

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

اڤرام عزض

بعد فيلم 40 يوم.. إڤرام عوض: أعمالي المقبلة ستكون مختلفة وتحمل مفاجآت

ريم مصطفي

يارب ارحم قلباً كان أحن عليا من الدنيا كلها.. ريم مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها

مي عمر

مى عمر تعلن موعد عرض مسلسل "الست موناليزا" فى رمضان

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

